【新冠肺炎】理大分析印度尼泊爾輸入個案與本地個案基因高度相似　或成觸發近月本地爆發關鍵

▲ （擷自理工大學網上發布會片段）

本港過去新冠肺炎疫情數度因輸入個案而起，理大病毒基因排序分析亦揭，10月起出現新型GH病毒株，涉及早前China Secret、梅窩staycation等群組，更與印度及尼泊爾輸入個案高度相似，同期亦有四分一輸入個案於機場走漏，推斷近月爆發或因輸入個案檢疫漏洞致社區播毒所致。

港府明日(18日)起規定酒店檢疫人士不得接受探訪，專家稱現時本港社區暫見僅一個傳播鏈，相信安排可有效堵截社區播毒，建議當局設指定檢疫酒店，並安排旅遊巴士接送抵港人士到酒店檢疫。

本港今日(16日)新增8宗確診個案，全屬輸入個案。詳情請見【下一頁】

本港自10月起再錄得本地群組爆發個案，先後出現China Secret、帝苑酒店、藥房群組，直至本月初亦有梅窩staycation群組。理工大學醫療及科技資訊學系自1月起至今分析逾500宗確診個案，同時就10月1日至今確診的18宗本地個案進行病毒基因分析，發現10月起出現新型GH病毒株。

團隊分析顯示，本港第三波疫情的包括禮頓山家庭群組、新發茶餐廳及的士司機群組，以至9月初大圍交通城群組個案都屬GR型病毒株，當中禮頓山個案或源於哈薩克抵港機組人員；惟分析上月公布的18宗本地個案後，卻發現有16宗屬於新型的GH病毒株，基因序列上與GR型有22個位置不同。

根據團隊分析新冠病毒進化率數據，病毒一個月內出現突變的位置數目，已由第一波每月7.61個位置突變，至第三波時回穩至每月出現2.53個變異；換言之，短短數個月間，GH及GR病毒株基因序列難現22個變異，團隊推斷10月發現的GH病毒株屬輸入個案引起。

團隊進一步分析發現，10月相關本地個案的病毒基因排序，與9月下旬從印度及尼泊爾抵港的個案高度相似，當中涉曾訪深圳獲豁免檢疫確診中聯辦人士，亦屬新型GH病毒株。而國寶之家3宗個案經分析，則有2人屬GR病毒株、1人屬GH病毒株，料院友出入院舍從社區帶入2個傳播源所致。

學系副教授蕭傑恒認為，本地個案自9月底已幾近消失，第三波疫情已消失，「樂觀去看是打嬴仗，病毒傳播鏈已斷」，惟同期輸入個案卻激增，10月起全球疫情亦趨嚴竣，外地亦屬GH病毒株居多，形容病毒似是「於機場準備進入市區」。

事實上，團隊分析9月1日至10月底錄得的286宗輸入個案，有至少73宗於家居或酒店檢疫期間確診，佔所有輸入個案四分一，當中有16人屬獲豁免檢疫的機組人員，餘下57人則是需於機場等待檢測結果後始獲放行的返港人士。

蕭傑恒直言，機場走漏比例較預期高，相信與部分患者或於航班上或轉機期間受感染，惟抵港時病毒量太低，機場檢酸檢測遂呈陰性，而強制檢疫期間亦可接受家人親友探訪及用餐，探訪者或因而受感染而到社區播毒。

對於港府明日起規定酒店檢疫人士不得接受探訪，蕭傑恒認為可有效堵截病毒流入社區，惟建議當局可安排旅遊巴士接送抵港人士到酒店檢疫，並設指定檢疫酒店，由衞生署派員駐守禁止探訪，以加強返港人士隔離措施。

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記者：陳正怡