【奪命大火】消防處屋宇署未曾向涉事樓宇聯合巡查　年底前將巡2500幢樓齡60年樓

▲ 現場繼續查封。(黃傑偉攝)

油麻地廣東道一個唐樓單位發生奪命火，造成7死11傷。消防處回應查詢時表示，過去5年（2016年1月至今）未有接獲有關油麻地廣東道562號阻塞大廈逃生通道或消防安全的投訴或進行相關巡查。

處方指，廣東道560及562號屬於1951年落成的建築物而受《消防安全（建築物）條例》所監管，需要改善消防安全。而受《條例》規管的目標樓宇共約13,500幢。自條例實施以來，消防處和屋宇署分階段對這些目標樓宇展開聯合巡查。截至今年10月底，兩個部門已經完成巡查9,702幢目標樓宇，並會繼續進行巡查。根據紀錄，消防處和屋宇署尚未向該樓宇展開聯合巡查，故此並未向樓宇的擁有人及／或佔用人發出「消防安全指示」。因應今次火災，處方計劃進一步加強巡查樓齡相若的商住／住用樓宇，消除有關的火警危險。



屋宇署指，人員於今日視察該樓宇及涉事單位，確定大廈整體結構安全，由於該大廈閣樓和2樓及3樓單位入口的防火門被移除，會向有關業主發出法定命令，着令其糾正違規之處。此外，屋宇署於2018年9月10日向涉事大廈業主發出強制驗樓及強制驗窗通知，着令其為大廈進行訂明檢驗及（如有需要）訂明修葺，而相關通知仍未獲遵從。今天下午，該大廈業主代表向署方表示會盡快安排跟進有關通知，署方會密切跟進此個案。

政府表示，因應事件消防處及屋宇署將會展開特別巡查行動，目標是在本年年底前完成巡查相若樓齡（即60年樓齡或以上）的約2,500幢住用或商住樓宇（由單一家庭佔用的樓宇除外），特別留意其公用逃生途徑的情況及樓宇有否消防隱患。部門會根據巡查結果、所搜集到的資料和證據，按照相關法例盡快就違規事項採取適當執法行動，包括向違規者提出檢控，以確保消防及樓宇安全。

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責任編輯：蘇文軒