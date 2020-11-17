疫情下逾百中學生創作好玩遊戲模擬貿易賽　參賽者頓悟金錢非唯一勝利指標

▲ 皇仁書院獲得「玩」出香港HK@APEC遊戲設計比賽冠軍。左起為青年成就香港部主席盧永仁博士、學生張競丰、鄭經誠、陳家熙、王沛恆和王健軒，右一、二為工業貿易署副署長何兆康及太平洋經濟合作香港委員會主席李國安教授。

逾百名中學生參加了非牟利團體舉辦的棋盤遊戲設計比賽，即使受疫情影響，仍見招拆招，透過視像會議開會後繼續發揮創意，更將口罩短缺、天災及金融海嘯等情況實況融入遊戲，設計出具創意的桌上遊戲(board game)。勝出的皇仁書院隊伍深感稀有資源對貿易影響極大，即使未能獲獎，顯理中學學生頓悟到人生：「真正的勝利不只是金錢。」

「玩」出香港HK@APEC遊戲設計比賽，由太平洋經濟合作香港委員會（HKCPEC）主辦，青年成就香港部（JAHK）協辦，太平洋經濟合作香港委員會主席李國安教授表示，是次比賽有22間學校逾100名中四至中六學生參加，並製作互動遊戲解說全球營商環境所需及各國在貿易上面對的困難與挑戰。青年成就香港部（JAHK）主席盧永仁博士說，很多義工導師和老師為學生安排一系列研討會、工作坊等，以協助學生發揮創意。

▲ 皇仁書院以遊戲KOMERCO獲得冠軍，左起為張競丰、陳家熙、王健軒、王沛恆和鄭經誠。

皇仁書院的中五學生憑著設計遊戲KOMERCO贏得冠軍，該遊戲是玩家透過不同功能遊戲卡，透過金幣、資源以交換原材料，製成不同的物品，從而獲得分數。

該隊隊員王沐恆說，他們於去年十月已開始設計該遊戲，但因疫情而無法面對面開會，隊員於是見招拆招，改以視像會議方式繼續設計遊戲，更每週開五次會議，每次開足五小時，最終設計出現時的遊戲。另一成員張競丰說，由於各成員均有不同想法，過程中大家曾「鬧交」，但亦因而發現設計中的矛盾位，最終大家目標一致，設計現時勝出的好玩遊戲。

他們亦受到疫情啟發，特別在遊戲中加入真實情況，如瘟疫、天災、金融海嘯等，藉以增加遊戲刺激感，同時讓人明白貿易面對稀有品時，會有很大影響。

▲ 聖公會白約翰會督中學以遊戲名「ECONOMICH」獲得亞軍。左起為陳靜雯、張希朗、陳敏靖、李紫蔚和楊尚餘。

有參加者更特別加入勾心鬥角的環節，以增加刺激感。聖公會白約翰會督中學參賽團隊以遊戲ECONOMICH獲得亞軍，該設計為玩家安排了不同的勝利條件，每名玩家均要滿足「資金提升目標」和「資源提升目標」，但各人的目標和所需資源不同，故玩家需通過貿易爭取勝利。

團隊隊員楊尚餘表示，遊戲中的大事卡片參考了很多國際大事，例如疫情、奧運會、iPhone發布等，讓遊戲更有真實感。玩家都不知道對方需什麼資源才能贏，有些人會勾心鬥角，但亦有些玩家選擇私下合作，達成有利交易。

▲ 趙聿修紀念中學團隊以遊戲「Tradegy」獲季軍。左起為尹泳沂、李君婷、陳如儀、顏天欣及劉子晴。

季軍為趙聿修紀念中學團隊奪得，其遊戲為Tradegy旨讓人明白貿易要雙贏，玩家可以扮演亞太經濟合作組織5個國家或地區，各有不同的資源優勢，爭取在圖版上達成直線Bingo來獲勝。該隊的劉子晴指，遊戲他們明白貿易過程中，雙贏最重要，他們因設計該遊戲而參考了美國的政策，例如限制出口貿易、不同國家達成所互利的協議等。

▲ 顯理中學中五學生以西班牙文譯音「艱難人生」作為隊名，該隊隊員鄭芷淇（左）說，在創作遊戲過程中，令他們明白到人生不應只追求金錢多寡，更重要是快樂。右為隊員趙玟。

有參賽隊伍更頓悟出真正的人生勝利。顯理中學中五學生以西班牙文譯音「艱難人生」（GANAR LA VIDA，意譯為勝利人生）作為隊名，該隊隊員鄭芷淇說，在創作遊戲過程中，令他們明白到人生不應只追求金錢多寡，其設計遊戲中的玩家即使擁有大量金錢，也可能需以婚姻作為交換，故未必是真正的人生勝利，「人生不應只追求金錢，更重要是快樂，貿易也是要讓大家互相便利，而不只為賺錢。」

「玩」出香港HK@APEC遊戲設計比賽：

冠軍︰皇仁書院 隊名︰KOMERCO 獎金2萬 亞軍︰聖公會白約翰會督中學 隊名︰ECONOMICH 獎金1萬 季軍︰趙聿修紀念中學 隊名︰Tragedy 獎金︰5000元

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責任編輯 李志強