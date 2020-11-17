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【二手交易】大叔開價$168賣二手古董發黃鍵盤　爆笑回應網民超歡樂：笑到肚痛

休閒消費 10:43 2020/11/17

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

大叔開價$168賣二手古董發黃鍵盤

不少網民都會將舊物放上網絡出售，近日一名網民因出售一個電腦鍵盤而引發網民熱議，皆因該鍵盤不但又舊又黃，而且有污漬按鈕又損毀，但網民堅持開價$168，更斥網民勿搞事，其回應引發連串笑彈，令其他網民非常歡樂！

一名大叔網民日前上載一張電腦鍵盤相片至「沙田之友」fb群組，指要出售鍵盤一個，尺寸如圖示，據大叔的產品描述，鍵盤有「輕微使用痕跡」，並定交收地點為駿洋邨駿時樓地下，最令網民驚訝的是大叔開價$168，更稱之為「街坊價」。帖文隨即引來網民高度關注，不少人都留言，網民的回應生動又鬼馬，非常惹笑。

    點擊圖片放大
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隨後大叔不知是否覺得被取笑，再度出帖留言夾雜粗口直斥網民不是：

買就買笑乜嘢，唔好係到搞事，一係出嚟打交！

大叔又上載一張新聞圖片，圖中人頭湧湧，自稱「首批想買鍵盤的人經已抵達駿洋邨」。

網民未有因大叔的回應而發怒，反而更覺得大叔言行搞笑。隨後大叔更上載一張報案相片，聲稱已報警處理。

後來有網民發現，原來大叔一向在網上言行都非常出位搞笑，曾非第一次出售舊物。大叔曾出售「古物銅錢」，他聲稱自己在內地路邊撿到幾個銅錢，更形容為「可算是有錢都買唔到的古物」，6個銅錢開價$800。大叔的言行一度令不少網民分不清大叔是真心網上二手交易，還是開玩笑式的搞笑帖文。不過，「古董鍵盤」至今仍未成交。

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責任編輯︰陳珈希

 

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