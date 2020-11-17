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【蘇民峰牛年生肖運程】肖牛犯太歲宜沖喜化解悲觀　留意兩月份慎防意外損傷

休閒消費 17:13 2020/11/17

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

蘇民峰師傅特別提醒36及48歲這兩個年齡的肖牛朋友，今年要特別注意，時刻要提醒自己保持樂觀思想。

2021牛年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評牛年12生肖運程，讓各位牛年早佔先機，牛年趨吉避凶，牛年知所進退。

36歲及48歲特別注意

今年為犯太歲生肖，易見悲觀負面情緒，如有結婚懷孕等喜事，可以紓緩負面情緒。

又當中以36及48歲這兩個年齡要特別注意，時刻要提醒自己保持樂觀思想，24歲犯太歲容易感情變化，來一段感情走一段感情，對未有穩定感情者反而有幫助，有機會因犯太歲而為你帶來一段新感情。

60歲者要小心身體健康，如發現嘴歪牙疏或者門牙早已脫落或嘴唇暗黑，最好及早作身體檢查。

農曆十二月宜外遊散心

犯太歲年易有意外損傷，農曆六月及十二月可以捐血洗牙已應損傷。農曆十二月宜外遊散心，以紓緩情緒最差的月份，寒命人宜去東、南方。平熱命人宜去西北方，去錯方向容易有反效果的。

財運方面，肖牛雖然犯太歲，但排第四不是太差，只要好好管理負面情緒，事業運與財運仍然是可以的，當然這以春夏天出世的平命熱命人而言；至於秋冬天出世的寒命人，今年運程不佳再加上犯太歲，事事要步步為營以不變應萬變為佳。

備註：寒命人生於立秋後驚蟄前；平熱命人生於驚蟄後立秋前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華

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