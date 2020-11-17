【踩過界II】胡楓雪妮動人演繹邊緣長者悲歌　修哥深情專一太太為初戀情人

▲ 《踩過界II》修哥飾演躁鬱症病人。

TVB台慶劇《踩過界II》昨晚（11月16日）播出！《踩過界II》一開場即由修哥胡楓和雪妮演繹「老翁殺妻案」展開序幕，現年88歲的胡楓在《踩過界II》飾演為照顧老伴（雪妮飾），而拒絕接受躁鬱症治療的老翁，最終釀成悲劇，令人心傷。

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▲ 由修哥胡楓和雪妮演繹「老翁殺妻案」為《踩過界II》展開序幕。（《踩過界II》劇照）

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修哥道出老人悲歌

《踩過界II》監製林志華接受TOPick訪問時表示，希望借「老翁殺妻案」令觀眾反思長者的問題。同屬「老戲骨」的修哥和雪妮在劇中演一對耆英夫婦。

▲ 雪妮在劇中雖然沒有對白，卻演繹出箇中的無奈。（《踩過界II》截圖）

修哥卻因躁鬱症錯殺一生摯愛，面對丈夫的掐頸，雪妮欣然接受，希望對方從照顧自己的痛苦中解脫，體現「最後的疼愛是手放開」。

林志華認為別人眼裡兩老相互照顧是好事，但當中會涉及健康和經濟問題，希望大家能思考這問題。

▲ 修哥為照顧老伴而拒絕接受躁鬱症治療。（《踩過界II》截圖）

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每隔三日為亡妻獻花

現實中的修哥同樣是「深情男子」代表，太太呂詠荷為修哥的初戀，直到1957年結婚，二人恩愛逾半世紀，是圈中模範夫妻。

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可惜太太先行一步，在2016年因病離世，令修哥心如刀割，接受港台主持車淑梅訪問時表示，以為自己和太太可在黃昏路上多行一會，但人算不如天算。

修哥回憶，太太生前從沒有送花給她，所以在太太離世後，修哥每隔兩三天將鮮花送到亡妻相片前，彌補從前的遺憾。

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