  • 25°C
香港時間 : 20201117日 (週二) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】消息：新增約4宗確診個案　包括一宗本地不明源頭個案

社會 11:45 2020/11/17

分享：

熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

消息指新增約4宗確診個案，包括一宗本地不明源頭。

本港新冠肺炎疫情持續，消息指今日（17日）新增約4宗確診個案，包括一宗本地不明源頭病例，衞生防護中心及醫管局下午會舉行疫情記者會，交代最新情況。

昨日（16日）新增8宗確診個案，全屬輸入個案，患者分別來自菲律賓、巴基斯坦、西班牙、美國、孟加拉、印度和尼泊爾，另有少於10宗初步確診個案，輸入個案中包括一名27歲女外傭，她於11月14日乘搭CX906航班從菲律賓抵港；另亦有一名52歲男機組人員確診，他11月15日乘搭UPS44航班從美國抵港，居住在大嶼山香港天際萬豪酒店，詳情即看：【下一頁】

本港首三波新冠肺炎疫情都由輸入個案帶入社區導致爆發，而最近更有指已踏入第四波。理工大學最新病毒基因排序分析揭露，本地上月起出現新型病毒株GH，涉早前China Secret、梅窩staycation等群組，更與印度及尼泊爾輸入個案高度相似，同期亦有四分一輸入個案於機場走漏，推斷近月爆發或因輸入個案檢疫漏洞致社區爆發，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

 

 

相關文章

【新冠肺炎】運輸署明起增7個的士司機免費臨時檢測中心　可憑陰性結果短訊領取抗疫檢測名牌【附地址詳情】
12:12 2020/11/15
【新冠肺炎】運輸署明起增7個的士司機免費臨時檢測中心　可憑陰性結果短訊領取抗疫檢測名牌【附地址詳情】
【新冠肺炎】新增14宗確診個案1人本地感染源頭未明　另9宗屬外地輸入個案
14:04 2020/11/15
【新冠肺炎】新增14宗確診個案1人本地感染源頭未明　另9宗屬外地輸入個案
【新冠肺炎】確診男保安2名同住家人亦確診　包括一人於太子「潮‧悅」工作
16:12 2020/11/15
【新冠肺炎】確診男保安2名同住家人亦確診　包括一人於太子「潮‧悅」工作
【新冠肺炎】四間社區檢測中心運作首天　合共逾2,380市民完成檢測
00:40 2020/11/16
【新冠肺炎】四間社區檢測中心運作首天　合共逾2,380市民完成檢測
【新冠肺炎】理大分析印度尼泊爾輸入個案與本地個案基因高度相似　或成觸發近月本地爆發關鍵
21:49 2020/11/16
【新冠肺炎】理大分析印度尼泊爾輸入個案與本地個案基因高度相似　或成觸發近月本地爆發關鍵
外傭 尼泊爾 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【姊妹反目】湯洛雯暗示被心穎unfollow　傳為馬國明反目靚湯交代跟好姊妹關係
15:13 2020/11/16
【姊妹反目】湯洛雯暗示被心穎unfollow　傳為馬國明反目靚湯交代跟好姊妹關係
【港大藏屍案】殺妻後移屍往辦公室 張祺忠庭上嚎哭揭藏屍原因：我唔想揼咗佢落海
12:33 2020/11/16
【港大藏屍案】殺妻後移屍往辦公室 張祺忠庭上嚎哭揭藏屍原因：我唔想揼咗佢落海
【消委會】消委會揭35款乾意粉全藏異物　4成含可致癌除害劑草甘膦
10:07 2020/11/16
【消委會】消委會揭35款乾意粉全藏異物　4成含可致癌除害劑草甘膦