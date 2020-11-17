【新冠肺炎】消息：新增約4宗確診個案 包括一宗本地不明源頭個案
社會 11:45 2020/11/17
本港新冠肺炎疫情持續，消息指今日（17日）新增約4宗確診個案，包括一宗本地不明源頭病例，衞生防護中心及醫管局下午會舉行疫情記者會，交代最新情況。
昨日（16日）新增8宗確診個案，全屬輸入個案，患者分別來自菲律賓、巴基斯坦、西班牙、美國、孟加拉、印度和尼泊爾，另有少於10宗初步確診個案，輸入個案中包括一名27歲女外傭，她於11月14日乘搭CX906航班從菲律賓抵港；另亦有一名52歲男機組人員確診，他11月15日乘搭UPS44航班從美國抵港，居住在大嶼山香港天際萬豪酒店，詳情即看：【下一頁】
本港首三波新冠肺炎疫情都由輸入個案帶入社區導致爆發，而最近更有指已踏入第四波。理工大學最新病毒基因排序分析揭露，本地上月起出現新型病毒株GH，涉早前China Secret、梅窩staycation等群組，更與印度及尼泊爾輸入個案高度相似，同期亦有四分一輸入個案於機場走漏，推斷近月爆發或因輸入個案檢疫漏洞致社區爆發，詳情即看：【下一頁】
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記者：伍瑋瑋