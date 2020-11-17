【悲傷意外】溫暖爸爸救跳樓婦被砸中成殘廢　昏迷醒來性情大變對方家屬從未關心

▲ 內地一名爸爸救跳樓婦不幸被砸中成殘廢，醒來卻性情大變，但對方家屬從未關心。

本想見義勇為，但卻招來血光之災。內地山東有一名婦人於今年6月企圖跳樓，9位熱心途人拉開被子望救助婦人。不過，婦人的去意已決，結果她一躍而下砸中其中一名熱心人宋玉武的頭部，婦人當場身亡，而宋玉武則被緊急送院。在治療5個月後，宋玉武因頭部重創，生活不能自理，溫暖爸爸更性情大變。其家人則透露，死者的家人在事發後從未關心，連一句問候也沒有。

綜合內地媒體報道，事發於今年6月3日，山東省平度市一名中年婦人與丈夫發生爭執後，企圖從大廈7樓跳樓，當時任職貨車司機的男子宋玉武立刻與8位熱心市民拉開被子圖接著婦人。沒想到，婦人最終砸中宋玉武的頭部，二人倒地昏迷，婦人及後被證實當場死亡，而宋玉武就被緊急送院救治。

腦部大出血 醒來性情大變

宋玉武雖能保住性命，惟因腦部大面積出血陷入昏迷，身上多處骨折，宋玉武表示，「由於骨折的位置距離心肺太近，斷骨很容易刺到肺部」。治療近半個月後，宋玉武逐漸醒來，勉強能睜開眼睛。至6月底可開口說話，惟他性情大變，意識非常混亂，脾氣暴躁，更不認得自己的家人。女兒無奈表示，

他變得很暴躁，會推我，大吼大叫或自言自語，很嚇人。

女兒回想起以前溫暖的爸爸不禁痛心說，

為什麼短短一個月，我們這個普通得不能再普通的家庭，會遭遇這些？

昏迷醒來無法自理 意識混亂

經過5個月的治療，宋玉武在今月3日出院，然而其記憶仍未恢復，不記得自己曾救過人，他左邊肩膀受傷，需靠人攙扶才能行走，不能自行吃飯及如廁，只能躺在牀上休息，未來仍需定時到醫院治療。

對方一家從未關心

女兒感恩收到各方幫助，事發後家人透過眾籌共籌得約40萬元人民幣（約47萬港元）作宋玉武治療之用，目前已花費30萬人民幣（約35萬港元）。另外，當地市政法委、見義勇為協會人員曾到院探望，並送上2萬元人民幣（約2.4萬港元）慰問金和獎金，亦收到好心人送來數千元的善款。

宋玉武妻子難過地表示，指在事故發生至今，跳樓輕生婦人的家人一直未有探望宋玉武，更沒有聯絡過他們一家，從來沒有關心。

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責任編輯︰王明芳