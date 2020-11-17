【新冠疫苗】莫德納疫苗有效率高達近95%更勝輝瑞　預計年底有2000萬支疫苗

▲ 莫德納疫苗有效率高達近95%，比輝瑞疫苗優勝。

繼輝瑞疫苗之後，美國藥廠莫德納（Moderna）周一（16日）公布最新測試數據，稱該公司研發的新冠肺炎疫苗有效率高達近95％，比輝瑞疫苗的90%高，而且莫德納疫苗更易保存。

綜合外媒報道，莫德納藥廠在美國為3萬人進行試驗，一半人注射兩劑疫苗，兩劑的注射時間相隔4星期；其餘的人則進行虛擬注射。莫德納以最先出現新冠肺炎症狀的95人作為分析報告的基礎。95人之中，只有5人曾注射疫苗，另外90人是接受虛擬注射，故此疫苗防護率高達94.5％。資料顯示，測試中有11宗新冠肺炎重症病例，惟這情況並非發生於疫苗接種者身上。

另外，莫德納疫苗更易於保存，可於零下20°C保存長達6個月；而在一般雪櫃溫度2至8°C下，亦可保存30天；至於輝瑞疫苗，則需在零下75°C 保存；在一般雪櫃溫度下，則只能保存5天。

莫德納總裁Stephen Hoge表示，這是「偉大的一天」，並計劃在未來幾星期向美國食品和藥物管理局（FDA）申請使用該疫苗。莫德納表示，預計在2020年底前已有2000萬支疫苗，並希望明年有多達10億劑可供全球使用。

輝瑞疫苗有效率達90%

美國另一間藥廠輝瑞（Pfizer Inc.）與德國生物科技公司BioNTech合力研發的疫苗取得突破性進展。BioNTech創辦人沙欣（Ugur Sahin）日前表示，假如一切順利，疫苗有望在今年年底面世，又指如接種率高，預計明年冬天可以回復正常生活。

沙欣接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，有信心疫苗能夠將病毒的傳播率降低50%，阻止接種者出現病徵。他稱，如果一切順利，疫苗可望在「今年底，明年初」交貨，目標是明年4月前全球派發3億劑。

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責任編輯：羅嘉欣