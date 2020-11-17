林鄭：任意批評人大常委會不攻自破

▲ 特首林鄭月娥在《基本法》頒布三十周年法律高峰論壇上致辭。（網上截圖）

特首林鄭月娥今（17日）表示，全國人大常委會早前DQ 4名民主派議員決定，就是要為立法會議員資格和違反誓言後承擔的法律責任，定下明確規定。她引述已故領導人鄧小平的兩段講話，認為只要認真學習兩段說話，近日任意批評人大常委會決定的理據，都會不攻自破。鄧小平的兩段講話，分別為其於1987年曾說「切不要以為香港事情全由香港人來管，中央一點都不管就萬事大吉，這種想法不實際。」「如果中央把甚麼權力都放棄，就可能出現一些混亂，損害香港的利益，所以保持中央的某些權力，對香港有利無害。」另一段是鄧小平有關愛國者定義的講話，林鄭月娥引述鄧小平於1984年曾指出「港人治港有界線和標準，就是必須以愛國者為主體的港人來治理香港，愛國者的標準是尊重自己的民族，誠心誠意擁護祖國，不損害香港的繁榮和穩定。」

林鄭月娥在《基本法》頒布三十周年法律高峰論壇上致辭，指過去數個月香港出現兩個不能自行解決的憲制性問題，她先後兩次請求中央政府，提請全國人大常委會，從憲制層面解決問題。她強調，有關做法符合憲法及《基本法》的規定，有理有據，不容外國政府或政治組織抹黑詆毀。兩個憲制性問題，包括特區政府因疫情關係將立法會換屆選舉押後一年，以至出現立法會真空期的問題；另一個是經全國人大常委會決定繼續履行職責的第六屆立法會、4位早前被選舉主任裁定不擁護《基本法》，不效忠中華人民共和國香港特別行政區議員延任資格的問題。



林鄭稱，認識基本法要回到一國兩制的初心，已故國家領導人鄧小平提出一國兩制是在維護國家統一、領土完整及香港穩定而提出。因此主權問題不容討論，港獨主張不可容忍。在落實基本法時，要必須堅守一國兩制，維護中央權力同時維持香港高度自治。她又指全國人大有權決定香港制度，通過港區國安法的合法性不容置疑。

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記者：尹櫻霖