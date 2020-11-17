【DQ議員】張曉明：反中亂港者出局已成法律規範　香港民主自由前要加上「愛國」一詞

律政司今早（17日）舉辦《基本法》頒布30周年網上高峰論壇，國務院港澳辦常務副主任張曉明透過視像發言，提到人大常委早前對香港立法會議員資格問題的決定，不僅為特區政府早前取消4名立法會議員資格提供堅實的法律基礎，亦為今後處理此類問題立規明矩。他強調，愛國愛港者治港，反中亂港者出局，這是一國兩制下的一項政治規矩，現在也已經成為一項法律規範。

張曉明表示，全面準確貫徹一國兩制是香港前景的關鍵，而「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，中央主權是高度自治權的前提，香港的發展愈來愈離不開內地及得益於內地，在談香港民主、人權、自由等核心價值前，應該加上「愛國」一詞。他指，要講求同存異亦要講守住底線，底線守得越牢，政治包容空間就愈大。

他指，特區回歸以來出現的很多問題，是與對一國兩制方針理解和貫徹不全面不準確有關，尤其是逼迫人大常委會收回831決定的非法「佔中」事件和反對向內地移交逃犯為發端的「修例風波」，都是以毫無底線的行為方式搞對抗，最終演變成社會動亂，對一國兩制造成嚴重傷害，令香港社會付出沉重代價。

張曉明認為，社會各界要加強宣傳一國兩制，是時候要撥亂反正及正本清源，當中治港者標準問題的討論就顯得更有必要，中央不能夠讓內心不認同國家、蓄意與中央對抗，甚至意圖顛覆國家政權者來管治香港，治港者愛國是天經地義。

他又點名稱讚前終審法院常任法官烈顯倫早前呼籲香港司法「是時候緊急改革了」，認為這些局中人的「理性聲音」，值得全社會特別是司法法律界重視，即使西方國家，司法制度亦與時俱進改革，這並不影響司法獨立。

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責任編輯：陳子謙