【鬼滅之刃】《鬼滅之刃無限列車篇》劇場版票房破日本紀錄　GU乘勢推鬼滅聯乘服飾第二彈

▲ 連帽衞衣$199。（圖片品牌提供）

作為一位動漫迷，今天沒有可能不知道《鬼滅之刃》有多厲害，合共22冊的漫畫銷量在日本賣出370萬本外，就連11月初在日本上映的電影版《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》票房上映24天就錄得高達204億日圓紀錄，有見及此，UNIQLO的另一條支線GU立即推出《鬼滅之刃》聯乘第二彈，一起趕上這班列車熱潮。

電影版《鬼滅之刃無限列車篇》在日本上映差不多1個月，票房超過204億日元，已成為日本電影史上票房最高的第5位，而電影在香港亦上映中，雖然沒有龐大的宣傳，但據聞票房同樣不俗。

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這一次GU推出《鬼滅之刃》聯乘第二彈，將會於11月尾正式發售，今次的主打服裝雖然以男裝為主，但亦同樣加入男女可穿的長袖tee和連帽衞衣，其中小物方面筆者覺得最值得留意，單是tote bag就有3款選擇、而且還有4款mini pouch和襪子等，售價只須$39至$69。

主打印花方面，當然不少得主角竈門炭治郎、禰豆子、我妻善逸妝等主要角色，但更重要的是今次電影版中的重要角色殺鬼隊成員「煉獄杏壽郎」亦包括其中，第二彈擺明車馬為電影造勢，讓動漫迷沒有不買的理由。

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記者：何偉雄