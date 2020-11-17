【本地展覽】日本藝術家大村雪乃Stickation「點」亮香港　朗豪坊個展以圓點打造另類亮麗聖誕

▲ 藝術家用色彩繽紛的貼紙打造旺角的熱鬧街道燈光。(商場提供)

東京新宿的歌舞伎町、大阪心齋橋的打卡熱點，是大家喜歡的冬日夜景景點，今個聖誕朗豪坊舉行大村雪乃首次香港個人展覽，由她以新穎獨特的方式把這些五光十色的日本知名景點呈現，「點」亮旺角，展示香港人到日本旅遊必去的知名景點，為今年未能於聖誕期間外遊的大家帶來一個日本「Stickation」之旅。

▲ 太平山著名夜景。(商場圖)

有別於一般使用顏料或攝影創作，日本藝術家大村雪乃選擇了圓點貼紙作為她的畫筆和鏡頭，用色彩繽紛的貼紙來表達熱鬧的城市裡，每到晚上高樓大廈和街道上亮起的點點燈光。那光點模糊的效果，正好跟拍攝影夜景時採用的散景技巧十分相似，拼貼出一幅幅既像真又夢幻的街頭夜景作品。

是次展覽最大特色，是希望讓觀眾融入作品之中。朗豪坊將大村雪乃的多幅作品，包括東京新宿歌舞伎町及大阪心齋橋道頓崛招牌地標等，放大展示於4樓行人天橋，打造成拍照打卡熱點；作品又見於商場4樓至12樓的扶手電梯，配合璀璨燈飾，令大家仿如置身日本冬日街頭，欣賞氣氛濃厚的聖誕裝飾。

▲ 藝術家為今年未能於聖誕期間外遊的大家帶來一個日本「Stickation」之旅。(商場圖)

而是次展覽除日本夜景作品外，更會展出大村雪乃過往以香港太平山著名夜景及彌敦道霓虹招牌為主題的作品。藝術家又特別為今次個展全新製作了一幅以旺角的繁華夜景為題，以超過17,000個圓形貼紙創作的2米x1.6米的大型作品，讓觀眾可同時遊走日本與香港的冬日夜景之間。

▲ 彌敦道霓虹招牌為主題的作品。(商場提供)

朗豪坊「點」亮聖誕 Christmas Stickation聖誕佈置

日期：2020年12月3日至2021年1月3日

時間：上午11時至晚上11時

地點：朗豪坊4樓、4至12樓扶手電梯

記者：胡麗珊