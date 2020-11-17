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【食用安全】深水埗屋邨超市驚現巨鼠開餐　網民：仲大過隻貓

食用安全 11:21 2020/11/17

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

深水埗屋邨超市驚現巨鼠開餐。

深水埗超市驚現巨鼠！有市民最近在網上發佈一條短片，一隻生猛老鼠在食品櫃內遊走開餐，引來不少網民議論。有網民表示噁心，留言稱：「仲大個（過）隻貓！」

據Facebook群組「深水埗街坊會」，昨晚有網民分享一段影片，片中可見在放滿乾糧的食品櫃中，有一隻形體龐大的老鼠立於架上吃東西，隨後快速地從架上跳下來，躲在櫃槽下方。

全片長約半分鐘，上載影片的網民表示，自己是在深水埗汝洲街桂林街一間超市內拍下影片，隨影片發文稱：「舖都未落閘，你咁早開餐既（嘅）」引發網民議論紛紛。

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有網民直指噁心：「好嘔心呀」、「其實好嘔心，同埋最近見到多左（咗）好多老鼠...」有人就表示應向食環報告事件，另有網民表示：「果間野真係勁多老鼠，我上次都見到成竇。」

另亦有網民搞笑稱：「其實就甘（咁）睇又幾得意既（嘅）。。。佢避你鏡頭」、「咁乾淨應該係鋪頭養」、「仲大個（過）隻貓！」

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責任編輯：羅嘉欣

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