【開心速遞】《愛回家》第1061至1062集劇情預告　送水輝當餐飲部阿頭力士被降職【有片】

▲ 《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》昨晚（11月16日）劇情講大龍生成功向雷公大，重新接掌接龍集團。今明兩晚《愛•回家之開心速遞》劇情繼續以接龍集團為背境。

第1062（17/11）

接龍集團再次變天，敢威重掌接龍，力士被撤去CEO之職，改由力蓮兼任。

力士被調往餐飲部，以為會頂替剛離任總監之職。

秀琴打聽到公司收購了很多食肆，欲大力發展餐飲業，覺得敢威仍沒有放棄力士，遂勸力士要努力爭取表現。

敢威與各部門的高層開會，宣布力蓮的新職務，以及介紹送水輝成為餐飲部新任總監的。

力士被調任總監助理，變得頹喪，且滿腔怒忿。

另邊廂，送水輝感到壓力重重，望能與力士通力合作……

第1063(18/11)

送水輝空降餐飲部當新總監，成為威龍秘密網熱話。

力蓮欲趁午飯時間見送水輝，被家聰阻止，以免招惹閒言，讓人覺得他靠關係才可出任總監。

力士對送水輝唯唯諾諾，實是靜候他犯錯，伺機告狀。

敢威發現力士未為送水輝申請高層員工福利，責成力士加緊處理。

力士及後身體不適，得送水輝照顧，二人終於打開心扉，傾訴內心感受。

送水輝趕往洽談生意，力士突然記起他草擬的合約條款有問題……

送水輝對力士推心置腹，力蓮卻勸他不可盡信力士……