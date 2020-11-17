【明星豪宅】汪明荃一身Gucci平台曬太陽　汪阿姐億元獨立屋盡騷珍藏名牌手袋【多圖】

▲ 汪明荃用盡西貢三層獨立屋，花園大曬數十珍藏名牌手袋。

與老公羅家英居於西貢三層高獨立屋的汪明荃，非常懂得活用豪宅的優點。近日汪阿姐趁著好天氣，把多年來珍藏的名牌手袋拿出來「曬太陽」，善用價值逾六千萬的單幢豪宅的向海大花園平台。

現年73歲的汪阿姐緊貼潮流，經常在社交網站分享她的生活趣聞。於月初阿姐上載照片，回憶小時候與媽媽、家姐和弟弟一起把冬衣和棉胎搬到天台曬太陽殺菌防霉的往事，同時把自己家中的衣服拿到豪宅外寬闊的平台對外展開。

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阿姐家中平台曬手袋

昨日汪阿姐趁著空閒，把多年來的名牌包包拿到平台上曬太陽，阿姐的珍藏放滿三張摺檯、一張木長檯，還掛滿了長型衣架，粗略估計至少數十甚至近百個名牌手袋，她更寫道：「天氣好，曬包包。」

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未知是不夠位置擺放，還是汪阿姐特別珍愛暗紅色的Gucci手袋，她把那個手袋掛在頸上，還從頭到腳襯上Gucci的出品，包括頭巾、上衣和平底鞋，相信阿姐一定是Gucci的忠實粉絲。

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汪阿姐的兩頭愛犬Coco和Bingo非常乖巧地陪在她身旁，不少粉絲留言著汪阿姐介紹她家中的衣帽間，又有人把她當作「名牌達人」，留言問她各種名牌手袋應該怎樣打理，又有網民笑謂：「每日用一個，一年都唔使重覆再用！」

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