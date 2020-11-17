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【拆彈專家2】劉青雲孭70磅裝備盡展專業　跟劉德華+謝君豪大鬥演技

娛樂 11:11 2020/11/17

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劉德華跟劉青雲再度合作。

劉德華監製兼主演的《拆彈專家2》將於今年底上畫，今次更邀得金像影帝劉青雲、金馬影帝謝君豪加盟，跟劉德華合組「完美影帝三叉戟」。而演拆彈專家的劉青雲大呼「份工唔易做」，因要孭著70磅的裝備令他大感頭暈。
 
青雲在《拆彈專家2》飾演「拆彈專家」總督察，在拍攝過程中，青雲不時要身穿70磅重的拆彈裝上陣，猶記得首天開工，青雲便要與劉德華拍攝一場「拆彈」戲份，期間「全副武裝」的劉青雲，在鏡頭前威風凜凜，不過在鏡頭後除下頭盔，他即笑言焗到頭暈暈。

《拆彈專家2》導演邱禮濤笑指青雲曾於電影《十萬火急》飾演消防員，體能應付理應綽綽有餘。

青雲戲中要背著70磅重裝備。

問青雲演拆彈專家還是消防員較辛苦？他表示：「原來做拆彈專家裝備，重過做消防員好多，消防員的制服不重，只是氧氣筒重，但如果加上拍攝過程，就應該演消防員辛苦些，畢竟拆彈專家不用周圍跑、上落樓梯，消防員就要跑來跑去，體能上付出較多。」
 
劉青雲與劉德華雖然相隔18年再度合作，但二人默契十足，在鏡頭後更有講有笑，兩位影帝不時討論美容經、車經等話題。

青雲表示：「我們好多不同話題，不過傾得最多是劇情，因為故事比較複雜，好多爆炸同動作場面，所以大家會交流多些，想令到電影效果更好！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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