【兒童理財】老師爸爸自小教孩子學理財記帳　培養規劃感助讀書更有條理

▲ 他們相信理財是可以活學活用，希望借故事去擴闊孩子視野和知識面。(湯炳強攝)

香港理財教育一直缺乏系統，然而消費平台日新月異，小學生可能已開始淘寶，家長教育又是否追得上？

兩位有心於理財教育的中學老師針對中小至高小學生，創作理財讀物《奇龍族學園︰理財能力大升級》，書中以校園作背景，透過同學之間的故事帶出概念，包括較進階的保險、納稅等知識，每個故事之後都有延伸活動，訓練小朋友思考不同主題，作出適當的選擇，希望提升學習動機。

▲ 他們強調這本書並非一本工具書，需要父母伴讀，由家長伴同小朋友用生活事件去引入討論。(本報資料圖)

書中小故事部分是孩童真實生活中的理財問題，例如借書過期要罰款、怎樣妥善存放財物、遊戲虛擬代幣等等，其中一個思考遊戲，是建議小朋友把錢分配在5個錢箱中，學習理性消費；而名為信用額的小故事，是老師自身童年經歷，再二次創作，更列出不同身份的借款者條件，讓孩子代入銀行貸款部角色，作出判斷。

以生活情景講解進階概念

作者馮漢賢和黃書熙老師分別在中學任教經濟和通識，馮老師曾獲行政長官卓越教學獎、卓越企業與理財教育教師，育有小六和小二子女；黃老師則曾獲優秀教師選舉的優秀教師獎，具備多年設計兒童價值教育教材的經驗。

他們強調，普及的理財教育並非以提升日後營商賺錢能力為目的，而應是教授同學掌握日後保持穩健財務狀況的能力，涉及個人價值和品格培養，絕對是可以經由學習得來，然而本地理財教育沒有系統化的規範，比較凌亂，故他們希望透過童書，統整出一些小朋友應掌握的重點理財觀念，而當中的知識，部分需要家長引導。

我們覺得小朋友生活面很闊，他們日常都會在家長口中聽到有關詞彙，但未必有人懂得按他們的語言解釋。因我們接觸很多同學，聽到不少相關的故事，因此以真假交替情節創作，理念是深奧的，但表達要淺白有趣。

馮老師舉例高中教授通貨膨脹是涉及非常深的概念，但童書中他設計成一場夢。「向小學生講通貨膨脹，便是讓他們明白錢會隨物價上升時間貶值。」

▲ 習慣記賬是一個好習慣。(本報資料圖)

自細讓小朋友記賬

書中曾以遊戲場地作為故事背景，配合工作紙指導學習如何規劃金錢。馮Sir謂場景以很受孩子歡迎的樂園為藍本，因那是一個濃縮的社會情景，很快已可以看到小朋友能否計劃和分析，因此他們用故事講解製作預算的重要性。

「我常見到父母給小朋友一大袋遊戲金幣，他們會很衝動，一下子便用光，或只選擇單單花在一個遊戲上，之後便後悔不已。」

其實家長可以指導子女做最簡單的分析和製作預算表，在樂園先走一轉，分配要放幾多金幣在某一個遊戲上，再策劃消費過程。

自細讓小朋友記賬，是很重要的訓練，那是規劃感的培養，當建立習慣的小朋友日後可以把習慣延伸到讀書和其他事情上。

指導女兒網上交易

他亦主張應由細讓孩子自己經歷，從實際體驗中學習。「我自己會給予子女零用錢，也讓他們自由選擇錢如何花。當然，我們會從旁觀察，在適當時間介入和教導。

原則仍是讓小朋友自主。他們若決定如何用，買貴了、買笨了，自己承受後果。

其小六的大女現在已偶爾用太太的戶口進行網上消費，並同時利用網上平台，出售東西給別人；他笑謂女兒也曾試過網上購物時貨不對辦，他會把握機會，告訴女兒無論實體和網上都需要格價，在網上參考其他用家意見才決定作消費決定。

理財細細個便要學，只是不要大錯，犯點小錯誤，教訓會更加深刻，加上父母的提點，孩子的成長則會更快、更穩。 應讓小學生了解家庭支出，一起去買麵包時，讓孩子看到大人用真錢交易，把握機會問他們：點解爸爸要付錢買東西呢？這是以物換物的基本觀念，這些3歲已可以講。

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加入老師真實故事

任教通識學科的黃書熙老師，在書中應用到不少個人真實故事再創作，他指出，現代人少用真實貨幣交易，錢對小朋友存在疏離感，加上他們今天接觸錢的渠道比較多元，引誘也相對很大，對父母們是很大的挑戰。

他表示，自己細細個已有機會學習用零用錢，父母會給他一筆錢，讓他自己思考如何用，要先滿足基本搭車、食飯用度，用多了父母不會補助，他要自己承擔後果，故印象也很深刻。

然而，他小學時信用值很低，常有借無還，故他把這童年故事成為反面教材。

問人借東西，或借錢，都跟信用有關係，而小朋友常見到大人用信用卡，背後涉及信用額的觀念，需要向小朋友解釋。

黃書熙老師認為理財背後，是一個人的整全人格，涉及生活上各方面，亦由於他是通識科老師，因此很想把一些社會科學的概念，例如稅制、慈善事業等放入書中。

稅務是一個集結共同擁有的一筆錢、再貢獻到不同功能上的過程……但可以好淺白去分析，小朋友對大人點解要納稅也會很好奇。

▲ 馮老師仍推崇用大富翁教子女理財。(受訪者提供)

推崇玩大富翁

馮老師作為80後，小時候很喜歡大富翁，他謂即使今天教一對子女理財，仍是推崇大富翁。他認為它是一套能反映社會現實的桌遊，設計者最初製作該遊戲，不是為了趣味性，而是希望藉此反映資本主義的弊病。意想不到的是，遊戲推出後，竟大受普羅大眾的歡迎。

若然家長想通過遊戲向小朋友灌輸理財知識，大富翁必定是首選，因為只須玩一至兩個小時，便能讓他們經歷一次財務人生之旅，猶如做了一次簡單但準確的理財性向測試。

記者：胡麗珊