【發言全文】張曉明：全面貫徹「一國兩制」是關鍵

▲ 國務院港澳辦常務副主任張曉明指，全面準確貫徹一國兩制方針是關鍵，是令一國兩制行穩致遠的不二法門。（網上截圖）

律政司今早（17日）舉辦《基本法》頒布30周年網上高峰論壇，國務院港澳辦常務副主任張曉明透過視像發言，以下為其發言全文：

尊敬的林鄭月娥行政長官，各位嘉賓、各位朋友：大家上午好！

由於新冠肺炎疫情的原因，這場紀念香港基本法頒布30周年的法律高峰論壇幾經推遲，今天終於舉行，實屬難得。我謹代表國務院港澳辦表示祝賀，並對為論壇籌辦做了大量工作的律政司等特區政府部門、中央有關部門和出席論壇的各位嘉賓、專家學者表示衷心感謝！

以香港國安法出台為標志，香港開啟了由亂及治的新局面。近期中央和特區政府又接連采取了包括取消4名反對派議員任職資格在內的多項重要舉措。不同的人們基於不同的考慮，更加關注香港的前景。我想結合這次研討會的主題，與大家分享三點看法：

第一、全面準確貫徹“一國兩制”方針是關鍵

這是習近平主席反覆闡述的一個重要思想觀點，是“一國兩制”行穩致遠的“不二法門”。全面準確理解和貫徹“一國兩制”方針，要講“兩點論”，還要講“重點論”。既要講“兩制”，也要講“一國”，要看到“一國”是實行“兩制”的前提和基礎；既要講尊重香港實行的資本主義制度，也要講尊重國家主體實行的社會主義制度，要看到中國共產黨領導下的中國特色社會主義制度是香港資本主義制度長期不變的依托和保障；既要講保持香港長期繁榮穩定，也要講維護國家主權、安全和发展利益，要看到維護國家主權、安全和发展利益是“一國兩制”的首要宗旨；既要講尊重香港特別行政區的高度自治權，也要講尊重中央的全面管治權，要看到中央的全面管治權是高度自治權的本源；既要講維護香港法治，又要講維護國家憲制秩序，要看到香港回歸後包括普通法制度在內的法律制度，已納入以國家憲法和基本法為基礎建立的憲制秩序之中；既要講香港自身擁有許多國際化競爭優勢，又要講祖國內地发揮著堅強後盾作用，要看到香港的发展越來越離不開內地，越來越得益於內地；既要講愛港，又要講愛國，要看到祖國好香港才更好，在香港社會崇尚的民主、自由、人權等核心價值之前，應當加上“愛國”一詞；既要講求同存異，又要講堅守底線，要看到底線守得越牢，政治包容空間越大。反思香港回歸以來出現的許多問題，說到底都與對“一國兩制”方針理解和貫徹不全面不準確有關。特別是以逼迫全國人大常委會收回“8·31”決定為主要訴求的非法“占中”事件和以反對向內地移交逃犯為发端的“修例風波”，都是以毫無底線的行為方式搞對抗，並演變成社會動亂，對“一國兩制”造成了嚴重傷害，不僅危及國家安全，也使香港全社會付出了沈重代價。殷鑒不遠，來者可追。中央政府、香港特區政府和傳媒界、教育界等社會各界都要深入總結過往經驗教訓，加強對“一國兩制”方針的全面準確宣介，加強實踐問題研究和理論闡述，共同守護好“一國兩制”。

第二、完善“一國兩制”制度體系是現實需要

大家都知道，香港基本法是“一國兩制”方針的法律化、制度化。作為一部憲制性法律，基本法需要保持相對穩定。但社會情況不斷變化，“一國兩制”實踐不斷豐富和发展，在基本法實施過程中怎麽不斷適應新情況、有效解決新問題呢？我想，這首先要求我們把基本法當作一部“活的法律”，通過立法解釋等辦法，放大基本法的適應性。其次，我們也需要在基本法之外，通過多種方式，不斷完善與基本法實施相關的制度體系。中共十九屆四中全會從推進國家治理體系和治理能力現代化的高度，對健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權的制度作了總體部署，為我們下一步推進有關工作指明了方向。我們高興地看到，特區政府有關部門正在致力於完善公務員宣誓制度、國民教育制度、立法會議員資格審查制度等相關制度。我還注意到，最近香港社會圍繞司法改革問題出現了熱烈討論，德高望重的前終審法院大法官烈顯倫先生（Mr.Henry Denis Litton）呼籲“是時候進行司法改革了！”這樣的“局中人”的理性聲音值得全社會特別是司法法律界重視。即使在西方國家，司法制度也在與時俱進不斷改革，這並不影響司法獨立。總之，“一國兩制”實踐已進入“五十年不變”的中期階段，許多問題已充分暴露，加之實踐經驗已有所積累，我們對“一國兩制”實踐的規律性認識也有所深化，在這種情況下，著眼於確保未來26年乃至更長時期內香港的長治久安和長期繁榮穩定，系統謀劃“一國兩制”制度體系完善工作，不僅有現實必要，而且條件也基本具備。

第三、從思想觀念上正本清源、撥亂反正是當務之急

任何時代的撥亂反正往往都是以思想觀念上的正本清源為先導。在香港的輿論場中，一些說法已流傳很久，比如：“全國人大常委會釋法和決定是幹預香港高度自治、破壞司法獨立”，“憲法在香港不適用”，“香港實行‘三權分立’的政治體制”，“只要有篩選就是假普選”，“公務員宣誓有違政治中立”，“國民教育是洗腦”，“粵港澳大灣區建設會使香港‘內地化’”，以及“公民抗命”、“違法達義”等等，不一而足。這些說法都是對“一國兩制”缺乏全面準確認識的表現，有些甚至是故意混淆是非、誤導公眾。現在已經到了正本清源、把一些習非成是的東西改過來的時候了。思想觀念上的撥亂反正不僅要“破”，還要“立”。從這個角度說，當下關於治港者標準問題的討論就顯得更有必要，並具有全局性、根本性意義。我們能夠設想讓內心不認同國家、蓄意與中央對抗，甚至意圖顛覆國家政權、勾結外部勢力危害國家安全的人來管治香港嗎？這符合“一國兩制”的初心、符合“港人治港”的標準嗎？香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，要求治港者必須是愛國者，天經地義。香港特別行政區政權機構的人員必須真誠擁護基本法，效忠中華人民共和國及其香港特別行政區，不做損害國家利益和香港繁榮穩定的事情。11月11日全國人大常委會剛作出的關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定，不僅為特區政府即時取消4名反對派議員資格提供了堅實的法律基礎，也是為今後處理此類問題立規明矩。愛國愛港者治港，反中亂港者出局，這是“一國兩制”下的一項政治規矩，現在也已經成為一項法律規範。

各位嘉賓、各位朋友！當今世界正面臨百年未有之大變局。這個大變局的最大變量之一是中國走向強盛。我們國家即將實現全面建成小康社會的目標，並邁向建設社會主義現代化國家的新征程，中華民族偉大覆興勢不可擋。世界在變，中國在變，香港也在變。香港之變既有被動的變，也有主動的變，包括政治上撥亂反正，在經濟民生領域以改革的勇氣破解難題。在這個變的過程中，難免有“陣痛”，但總趨勢必將是越來越好。試想一下，如果香港不再有街頭暴力的橫行肆虐，不再有立法會無休止的“拉布”和動粗，不再有“攬炒”的政治綁架，市民在走進食肆的時候不用再為是走進“黃店”或“藍店”而擔驚受怕，人人可以享有免於恐懼的自由，某些不懷好意的外部勢力也不能在香港興風作浪、恣意妄為，隨意把香港當槍使，有了這些轉變，憑香港同胞的智慧、勤奮、靈活，加上中央政府和祖國內地的鼎力支持，大家齊心協力謀发展，何愁經濟覆蘇無期、民生改善無望、香港地位不保？何愁困擾許多市民的住房問題解決不了？至於這幾天又重彈的一些陳詞濫調，什麽“最黑暗的一天”啦，“‘一國兩制’已死”啦，“法治已死”啦，等等，我們已聽得很多了，就讓這些詛咒成為香港和國際上一些人自我打臉的歷史記錄吧，讓這些噪音成為香港在變局中開新局的背景音樂吧！事實將證明，香港必將治理得更好，“一國兩制”必定取得更大的成功！

預祝論壇成果豐碩！謝謝大家！

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責任編輯：尹櫻霖

