【使徒行者3】爆Seed朱倩幻想中師徒重聚 麥美恩感激林峯教導：有你真的太好【有片】
麥美恩（Mayanne）在TVB台慶劇《使徒行者3》演爆Seed（林峯飾）徒弟朱倩，可是最終慘被活摘器官而死。雖然麥美恩的戲份不多卻非常搶鏡，Mayanne的演出獲觀眾大讚，並紛紛表示不捨得朱倩。
在昨晚（11月16日）播出的《使徒行者3》，劇情講述朱倩在爆Seed的幻想中出現，師徒二人對話的情節觸動人心。
【使徒行者3】麥美恩獲何佩珉指導動作 Mayanne：我也不捨得朱倩【有片】
【使徒行者3】麥美恩獲何佩珉指導動作 Mayanne：我也不捨得朱倩【有片】
朱倩再出場答謝爆Seed
臥底朱倩在《使徒行者3》僅僅出現頭兩集便不幸殉職，她在昨晚的第6集以在爆Seed的幻想內現物，以另一方式出場內與觀眾再見面。
朱倩在劇中向爆Seed說：「我依然覺得自己是個好臥底，當然，你也算是個好聯絡員。臥底片內總有人犧牲，但是結局一定會完成任務。」她愈說愈興奮：「抓到所有壞人，拯救世界，很棒！爆Seed，我這個徒弟沒有失禮你吧！」
經過一輪手舞足蹈後，她道謝說：「謝謝你，這個任務有你當我的聯絡員，真的太好。」爆Seed雙眼通紅，凝望着幻想中的朱倩。
麥美恩（Mayanne）亦於個人社交平台貼出爆Seed和朱倩的師徒合照，並寫道：
Closure ⌚️ #beautifulfinish #memories
一場幻想
說出朱倩嘅心願
為咗任務要犧牲
無怨無悔
亦深信冇跟錯師傅
爆seed係出色Handler
對唔住爆seed
又要你喊 （但感動仔❤️...）
#多謝大家 #深深感受到愛 #希望感動到你 #愛有好多種 #珍惜所有 #愛不保留 #再次講多句 #林峯真係巧靚仔
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麥美恩不捨得朱倩
她回覆TOPick指：「在爆Seed的幻想中再次與觀眾見面。其實朱倩只想他放下心頭大石，她從沒有怨過他，並覺得他是很好的Handler。」
除觀眾不捨得朱倩外，Mayanne也不捨得這角色：「我也不捨得，在網上看了一次後，再於電視看了一次。」對於這次演出大獲好評，她感謝觀眾支持：「幕後給予我很多信心，這次的拍攝很順利，很開心可以有好的成績表給自己。」
Mayanne大讚「師父」林峯戲內外都很照顧她：「第一場戲就是在沐足店內拍攝，首次見面便幫我按腳，有點不好意思。他不但沒有嫌棄且會看顧我，很享受拍攝過程，是一個Team Work來的。」
她透露身在加拿大的家人也有捧場看她演出：「劇情令婆婆嚇親，可能她太投入了。不過因為現時需要拍攝《智能愛（AI）人》，再加上時差關係，暫未有機會跟他們好好討論是次演出。」
記者：梁樂欣