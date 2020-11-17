【家居意外】女童頭卡零食桶脫不掉　母大驚：一次就嚇死了

▲ 台灣家長在Facebook群組「爆怨2公社」發文，指女兒貪玩把零食桶當作帽子戴，頭部卡進桶中脫不掉。

年幼孩童好奇心旺盛愛搞怪，父母不好好看管的話容易出意外。有台灣家長昨日在Facebook群組「爆怨2公社」發文，指女兒貪玩把零食桶當作帽子戴，頭部卡進桶中脫不掉，自己也拉不動，差點「要打給消防隊」。

該名媽媽指自己當時正在廚房煮飯，聽到大廳安靜一陣子，已經心感不妙，出來察看發現女兒頭戴零食桶子，「怎樣拔也拔不起來」。桶子牢牢蓋着女童的額頭及後腦，女童耳朵折了一半，右眼也卡在桶裏面，狀甚痛苦。

女兒因為驚慌而一直亂動，媽媽嘗試拉桶子卻失敗，呼叫祖母來幫忙，甚至「差點要打給消防隊」，幸好最終成功令女兒脫困。發生意外之後媽媽立即把零食桶扔掉，並指「一次就嚇死了」。

媽媽亦分享女兒另一件百厭事，指女兒曾把紙巾塞進鼻子，自己挖不出來，結果「驚動全家人」，爸媽及祖父母一起抓住她，再用夾子替她夾出紙巾。

帖子引來網民熱烈討論，不少家長留言指自己子女同樣發生令人「好氣又好笑」的事，有家長指女兒將壞了的玩具鼓戴在頭上，常常拔不出來；也有家長指女兒「把粉餅的氣墊拿出來弄的滿手都是，再用手掌蓋印在牆壁上。」，不少家長都慨嘆：「很希望小孩安靜，但又怕他們安靜。」。

有網民則分享自己小時候的百厭事，有網民「曾經用釘書機釘自己的手」，也有網民小時候把彈珠塞進鼻孔，發現不能呼吸，父母也弄不出來，最後要送醫處理。

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責任編輯︰胡嘉儀