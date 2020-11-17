  • 25°C
香港時間 : 20201117日 (二) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家居意外】女童頭卡零食桶脫不掉　母大驚：一次就嚇死了

兒童健康 15:58 2020/11/17

分享：

熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

台灣家長在Facebook群組「爆怨2公社」發文，指女兒貪玩把零食桶當作帽子戴，頭部卡進桶中脫不掉。

年幼孩童好奇心旺盛愛搞怪，父母不好好看管的話容易出意外。有台灣家長昨日在Facebook群組「爆怨2公社」發文，指女兒貪玩把零食桶當作帽子戴，頭部卡進桶中脫不掉，自己也拉不動，差點「要打給消防隊」。

該名媽媽指自己當時正在廚房煮飯，聽到大廳安靜一陣子，已經心感不妙，出來察看發現女兒頭戴零食桶子，「怎樣拔也拔不起來」。桶子牢牢蓋着女童的額頭及後腦，女童耳朵折了一半，右眼也卡在桶裏面，狀甚痛苦。

女兒因為驚慌而一直亂動，媽媽嘗試拉桶子卻失敗，呼叫祖母來幫忙，甚至「差點要打給消防隊」，幸好最終成功令女兒脫困。發生意外之後媽媽立即把零食桶扔掉，並指「一次就嚇死了」。

媽媽亦分享女兒另一件百厭事，指女兒曾把紙巾塞進鼻子，自己挖不出來，結果「驚動全家人」，爸媽及祖父母一起抓住她，再用夾子替她夾出紙巾。

帖子引來網民熱烈討論，不少家長留言指自己子女同樣發生令人「好氣又好笑」的事，有家長指女兒將壞了的玩具鼓戴在頭上，常常拔不出來；也有家長指女兒「把粉餅的氣墊拿出來弄的滿手都是，再用手掌蓋印在牆壁上。」，不少家長都慨嘆：「很希望小孩安靜，但又怕他們安靜。」。

有網民則分享自己小時候的百厭事，有網民「曾經用釘書機釘自己的手」，也有網民小時候把彈珠塞進鼻孔，發現不能呼吸，父母也弄不出來，最後要送醫處理。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰胡嘉儀

相關文章

【遺愛人間】運動健將突倒地昏迷被判腦死　媽媽忍痛盡捐器官遺愛9家庭
11:53 2020/11/16
【遺愛人間】運動健將突倒地昏迷被判腦死　媽媽忍痛盡捐器官遺愛9家庭
【遇水過敏】12歲游水健將患罕見病對水過敏　流淚出汗洗澡或隨時休克死亡
13:52 2020/11/16
【遇水過敏】12歲游水健將患罕見病對水過敏　流淚出汗洗澡或隨時休克死亡
【勇抗殘障】天生無小腿骨僅靠雙膝爬行　2歲堅強女童忍痛截肢終學會走路
17:06 2020/11/16
【勇抗殘障】天生無小腿骨僅靠雙膝爬行　2歲堅強女童忍痛截肢終學會走路
家居意外 Facebook群組 Facebook 零食 玩具

最高瀏覽

【姊妹反目】湯洛雯暗示被心穎unfollow　傳為馬國明反目靚湯交代跟好姊妹關係
15:13 2020/11/16
【姊妹反目】湯洛雯暗示被心穎unfollow　傳為馬國明反目靚湯交代跟好姊妹關係
【港大藏屍案】殺妻後移屍往辦公室 張祺忠庭上嚎哭揭藏屍原因：我唔想揼咗佢落海
12:33 2020/11/16
【港大藏屍案】殺妻後移屍往辦公室 張祺忠庭上嚎哭揭藏屍原因：我唔想揼咗佢落海
【流感高峰】一日至少38間學校爆發上呼吸道感染278人受影響　轉移至小學佔35間
20:36 2020/11/16
【流感高峰】一日至少38間學校爆發上呼吸道感染278人受影響　轉移至小學佔35間