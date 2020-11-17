【使徒行者3】龔慈恩當反派演繹到位感動觀眾　曾偉權遺作交出精彩演出【有片】

▲ 龔慈恩與曾偉權在《使徒行者3》的演出感人。

TVB重頭劇《使徒行者3》播出第二個星期，爆Seed（林峯飾）及卓凱（苗僑偉飾）等人成功瓦解器官販賣集團交易。當中，飾演黑警范曉華的龔慈恩，為成功幫老公進行移植手術不惜開槍挾持阿兜（蔡思貝飾），掀起昨晚高潮！

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▲ 龔慈恩罕有演奸角。（電視截圖）

龔慈恩曾偉權演繹動人

之後，飾演范曉華丈夫的曾偉權突然從病床起身，質問范曉華為何埋沒良心，把活生生的人的器官摘下換到自己身上，令人心寒。

他隨後突然倒下，范曉華要求醫生即場為丈夫急救，不過卻在搶槍期間誤殺丈夫，場面催淚。

▲ 龔慈恩與曾偉權合作。（Instagram圖片）

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一向予人溫柔感覺的龔慈恩今次罕有演奸角，與她的形象大相逕庭，但卻卻是個帶有悲劇成份的奸角，演出有層次，盡騷演技。

網民看後都紛紛大讚龔慈恩的演繹：「真的驚豔，溫柔婉約的龔慈恩竟有如此狠毒無良的演繹，而且到位」、「佢做奸真係令我驚豔，佢其實可以多啲做奸，以前太少做奸」

另外日前，曾偉權不幸因肺癌離世，《使徒行者3》是他的遺作，而他在劇中雖只有短短的戲分，但演技自然，可惜戲如人生，曾偉權的離開令網民都表示懷念。

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兩度失婚 專注工作

龔慈恩在劇中痛失丈夫，而現實中她亦曾兩度失婚，第一任老公是建築商人霍振華，但婚後一年因發現他有婚外情而決定離婚。

到1999年，她與台灣男藝人林煒在多倫多結婚，二人育有一子（林卓毅）一女（林愷鈴）。當時龔慈恩曾為家庭放棄事業，到台灣生活了一小段時間，之後才返回香港，但仍以家庭為首。

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▲ 龔慈恩兩度歷婚姻失敗。（Instagram圖片）

直至子女長大成人，龔慈恩便漸復出幕前，工作增多，參演了不少劇集如《牛下女高音》、《大醬園》，及未播映的《香港愛情故事》及《BB大晒》等。

不過，在2017年她的婚姻亦再次亮起警號，她於19年接受訪問時承認與林煒分居兩年，並辦理離婚手續，原因是因分隔兩地，聚少離多，故決定分開。

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離婚並沒有影響龔慈恩與子女的關係，反而非常要好，與林愷鈴更愛分享打扮心得，親如朋友。

此外，龔慈恩亦不急於再找伴侶，更為前夫有新戀情而送上祝福，而對她來說是需要有伴，但會選擇重拾以往因照顧家庭而忽略的友情，並覺得感情事順其自然，覺得舒服便可。