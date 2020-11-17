【新冠疫苗】輝瑞疫苗最快11月批准使用　注射後可致流感副作用78%人感手臂痠痛

▲ 輝瑞疫苗最快11月批准使用，但仍然有副作用。

全球新冠肺炎疫情嚴重，全球確診病例超過5000萬，全球都非常關注新冠疫苗何時可面世。其中美國疫苗生產商輝瑞（Pfizer Inc.）表示，其公司出產的新冠疫苗預計最快本月美國政府批准使用。不過，有科學家預計，疫苗仍存有副作用，包括類似注射流感疫苗後的手臂痠痛、肌肉痛和發燒。

輝瑞及BioNTech共同研發的疫苗保護效用率高達90%，預料下月可獲批准於美國使用。不過近日輝瑞一名高級主管透露新冠疫苗存有副作用，以兩劑預防帶狀皰疹的Shingrix疫苗為例，78%的人注射後手臂痠痛、40%人肌肉疼痛和疲勞；流感疫苗也可能導致注射部位疼痛和發燒，而副作用可能持續數天，嚴重的話可導致無法上班或上課。該名人員又指，新冠疫苗的副作用與「標準成人疫苗相似」，但比流感或肺炎疫苗嚴重。

運輸面臨挑戰須存放零下70度極低溫保存

根據目前推算，輝瑞將於2020年生產最多5千萬劑疫苗，並於2021年生產最多13億劑。輝瑞藥廠及BioNTech早前與美國政府簽定協議初步定價。據了解，每名人士需接種兩劑，每劑定價詳情即睇【下一頁】

不過據指運輸過程面臨挑戰，須持續保存於約零下70度的環境中，較北極的冬天還要冷，要全人類接種，技術上十分困難，絕對是難以在一年半載間完成的巨大工程。詳情即睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣