【檢測中心】4間社區檢測中心首兩天錄4450人完成檢測　政府：適時考慮增設更多中心

▲ 間社區檢測中心累計合共為約4,450名市民提供自費新冠病毒檢測服務。（資料圖片）

政府於港島、九龍、新界東及新界西設立社區檢測中心，周日（15日）起正式投入服務，截至昨日（16日），4間社區檢測中心累計合共為約4,450名市民提供自費新冠病毒檢測服務，作一般社區或私人用途。

食衞局表示，鑑於市民反應踴躍，政府已即時檢視4間中心首兩日的運作經驗，並建議檢測承辦商在可行的情況下理順流程及落實優化措施，包括分流已預約及即場登記的市民、協助未能即時接受檢測的市民預約其他時段，並作出適當的人手安排，以加強中心的人流控制，減少市民於現場的等候時間，以及提醒等候的市民保持適當的社交距離。政府會繼續與檢測承辦商保持緊密溝通，考慮進一步改善流程的可行措施，例如改善電腦系統及相關程序。

現時每個檢測中心內最多可設立5至10個檢測站，視乎個別中心的面積及實際情況而定。因應中心運作首日（15日）市民反應踴躍，政府已檢視未來數天各檢測中心的預約情況，估計各個檢測中心仍有足夠名額應付市民需求，暫時並無計劃延長中心的開放時間。

為減少在檢測中心的等候時間政府鼓勵市民善用24小時預約系統，預先揀選檢測地點和時段。4間檢測中心首階段運作3個月，並視乎情況可再延長3個月。政府會繼續密切留意市民對自費檢測服務的需求，適時考慮是否需要增設更多社區檢測中心。

檢測結果方面，市民參與自費檢測服務後，如結果呈陰性，會在24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明，有關證明會按檢測承辦商安排及市民揀選的方式，例如電郵、電話短訊或現場領取紙本發出。至於檢測結果經衞生署確認為陽性的人士，會按既定程序由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。

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記者：陳子謙