【好人好事】拾獲近萬元iPhone 12 Pro Max 　路不拾遺車長網上尋機主

▲ 日前有一位乘客疑取機僅1日便把iPhone 12 Pro Max遺留於城巴巴士上，幸得好心車長拾獲，機主最後找回失物。

iPhone 12近日開賣，有不少「果粉」都紛紛搶購。日前有一位乘客疑取機僅1日便把iPhone 12 Pro Max遺留於城巴巴士上，幸得好心車長拾獲，把手機轉交公司處理，及後更在facebook群組上發文尋找失主，最後助機主找回失物，該發文已獲逾1.9萬名網民讚好。

日前城巴李車長在「香港突發事故報料區」上發文指，在路線930往荃灣西站方向巴士上層座位拾獲一部太平洋藍色iPhone 12 pro Max，他已轉交公司處理，希望機主能看到帖文，認領失物。iPhone 12 Pro Max型號的官方售價最平9,399元，容量512GB的則需11,899元。但機主有幸遇上正直車長，現已取回手機。李車長：

我都係愛機之人，明白唔見手提電話會好焦急，所以希望用唔同嘅方法通知失主儘快攞返！

李車長的熱心獲得網民的讚好，他們紛紛留言稱：「車長做得很好，要加佢人工」、「車長非常誠實善良，好人一生平安！」、「好人好事，值得表揚」。大家記得乘車要帶齊隨身物品，不要留在車廂。

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰陳珈希