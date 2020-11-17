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【求肝續命】25周早產出世肝臟纖維化需換肝保命　5個半月大信信一度發燒抵抗力低

兒童健康 12:04 2020/11/17

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一名25周早產出世男嬰「信信」出現肝臟纖維化，現時5個半月大的他急需換肝。

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，現時5個半月大的他急需換肝，可是家人不吻合未能捐肝救愛兒，父母在社交媒體發文，希望A/O血型健康有心人能捐出部分活肝，讓愛兒得以續命。信信父母今日（17日）再發文，更新兒子的消息，指兒子曾出現低燒，慶幸情況好轉，現在精神不俗。

25周出世早產BB

男嬰信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，並出現早產眼惡化去到三期，以上種種難關都捱過，可是在信信2個半月大時，體重停滯、身體發黃，醫生發現信信肚內滿是腹水，做了抽血、造影檢查、微創檢查了解是否膽管閉塞，但以上皆找不到原因，後來全身麻醉開刀抽肝組織檢驗，確診為肝臟纖維化。

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信信只有換肝才可保命，父母家人不吻合捐肝要求，感到徬徨，不想眼白白看著兒子離開人間，遂開設了facebook專頁「救救小心 – 肝」交代兒子的狀況，並希望有心人能捐出部分活肝，讓信信得以續命。父母今日（17日）發文，以兒子第一人稱撰文，信信曾出現低燒：

今日本少爺的心情很好！因為爸爸早咗來探我……不過又要媽媽爸爸擔心了……因為護士姐姐幫我量體溫發現我有小小低燒，也許係我抵抗力低咗，加上前陣子的感冒未清的關係吧。

肝臟纖維化急需換肝

之後媽媽來探愛兒，幸好，信信已退燒。媽媽更帶來了新玩具給兒子，見信信愛不釋手，很精神。

小小的發燒幸好等到媽媽來到的時候退下來了！不然會再一次嚇壞媽媽。這是秘密喔！

捐肝志願者條件

醫院對捐肝志願者的要求，包括18至60歲男女不限、血型屬 A+/A-/O+/O-、BMI 少於30；捐肝者沒有吸煙、酗酒、濫藥習慣，身體狀況良好，需留意手術前後有親人照顧更佳。信信父母提及捐肝程序十分嚴謹，除了上述條件之外，醫院會為志願者進行一連串的評估，包括家庭背景、基本身體檢查，心理狀態，肝臟結構等等，最後才決定配對是否成功。

現階段信信家人希望能召集有心的志願人士，然後交由醫院決定，如有心人想捐肝求信信，可在專頁聯絡他們，取得信信全名後，再致電2255 3838瑪麗醫院捐肝部預約。

感謝各位的熱心支持，無論最後是否合適，我們一家也懷著感恩之心，向大家致謝。

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責任編輯︰顏紫燕

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