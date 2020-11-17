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【日本新事】實物原大可動RX-78初代高達　橫濱高達主題園區12月13日開幕

休閒消費 11:49 2020/11/17

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

實物原大可動RX-78初代高達，教粉絲們引頸以待。( 相片來源︰Gundam Factory)

日本動漫界的矚目盛事，於橫濱的超大型高達主題園區「Gundam Factory 」擬訂於2020年7月開幕，但在疫情下一再延期，而官方就在最近為大家帶來好消息，宣佈「Gundam Factory Yokohama」即將於2020年12月19日上午10點正式開放，雖然日本到時應尚未開關，但是粉絲們期待的朝聖大事。

遊客可走到 5F即約高達的腰部位置，離地約（15 米）及 6F的觀景台，近距離觀賞以實物原大的比例。( 相片來源︰Gundam Factory)

18米高的步行高達，全身使用了200組零件製作，外殼為FRP強化玻璃纖維，重達25噸，有24處關節可郁動，可舉手、轉手指等，就是在棚架製作時已引來矚，不少網友更時刻直擊其組製進度。

RX-78初代高達有24處關節可郁動，並計劃推出夜間燈光秀。( 相片來源︰Gundam Factory)

除了展出18米高的RX-78外，還有「GUNDAM-LAB」，內展示了1：1 實物原大可動高達的設計、結構組裝過程，另設 AR體驗，讓旅客體驗從高達的駕駛艙觀看橫濱港的景色。這裏還有紀念品及園區限定的高達模型出售，還有高達Cafe 販賣特色美食。

「GUNDAM-LAB」內展示了1：1 實物原大可動高達的設計、結構組裝過程。( 相片來源︰Gundam Factory)

另一部分是機庫 Gundam-Dock Tower，遊客可走到 5F即約高達的腰部位置，離地約15 米）及 6F的觀景台，近距離觀賞以實物原大的比例，各機械上的細節。

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA

開幕日期：2022年12月19日至2022年3月31日
營業時間：10am至9pm
入場費：成人1650日元/121港元，小童1,100日元/80港元
地址：橫濱山下碼頭

撰文︰馮柏偉

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