灣仔會展打造3.6萬呎高架休閒空間　加建行人園景平台2024年落成

▲ 灣仔會展擬加建行人園景平台，加強行人網絡。（資料圖片）

灣仔會展西面、靠近港灣道君悅酒店旁邊的平台花園，政府擬興建一個西園景平台，連接平台花園及灣仔海濱長廊。西園景平台除橫跨會議道、龍和道和博覽道，提供約3.65萬呎以維港作為背景的高架休閒空間，料2024年完工。

土木工程拓展署向灣仔區議會提交文件，指西園景平台除了讓前往海濱公共空間的遊人使用之外，更方便來往會展新翼及灣仔西的遊人，為西園景平台增添活力，同時可以幫助疏導在會展新翼舉行大型展覽時的大量人流。

為加強會展與西園景平台的行人接駁，署方建議於平台加建升降機，利用行人通道接駁博覽道中，讓市民有新路徑出入會展。工程最快2022年展開，2024年完工。

政府稱，現時連接海濱長廊及會展新翼大堂西面出入口的地面行人路，會維持不少於2米寬路徑。日後從會展前往海濱的遊人，可選擇經由西園景平台，或使用現有地面行人路。

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記者：吳卓峰