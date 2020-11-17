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【親子好去處】Sanrio聯乘新港城中心免費展覽　Hello Kitty化身經典名畫主角

休閒消費 12:31 2020/11/17

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

可與名畫及Hello Kitty一起打卡。（相片來源：MOSTown）

行商場也可以欣賞博物館名畫，更見到Hello Kitty遇上梵高及蒙羅麗莎！法國著名博物館組織The Réunion des Musées Nationaux (RMN)及台灣文藝團隊Seven Apex，與Sanrio characters聯乘，將Hello Kitty、Little Twin Stars、My Melody融入19件世界藝術大師的經典作品中，將於馬鞍山MOSTown新港城中心免費展出，非常破格。

全場共有19件Sanrio聯乘法國博物館名作，全獲官方授權。（相片來源：MOSTown）

細心看就見到蒙羅麗莎戴上Hello Kitty首飾及服飾。（相片來源：MOSTown）

馬鞍山MOSTown新港城中心與Sanrio合作舉行“MOSTown x Sanrio characters Christmas Galleria”主題活動，由11月20日至明年1月17日，商場中庭將化身藝術展覽館，展區包括設有光影及聲音導賞的「星夜光影聲樂之旅」、「莫奈寫意浪漫遊」、「梵高午睡梳乎藝拍區」、「優雅印象派」及「大師名畫藝廊」等，欣賞18幅創意澎湃的畫作及1件主題藝術品。

場內變成一個義藝術館，展出多款「變種」法國名畫。（相片來源：MOSTown）

在梵高的《星夜》、莫奈的《睡蓮》以及竇加《芭蕾舞課》中，有Hello Kitty、Little Twin Stars、My Melody、玉桂狗、布甸狗、梳乎蛋及Kuromi等人氣角色出現。場內更有多個模仿雕像造型的角色，暢遊藝術館時，可以智能電話體驗AR聲音導賞，盡情細賞每幅畫作及打卡。活動免費入場，粉絲一家要朝聖。

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MOSTown x Sanrio characters Christmas Galleria

日期： 2020年11月20日至2021年1月17日

時間： 早上10時至晚上10時

地點： 馬鞍山鞍祿街18號MOSTown新港城中心L2天幕廣場

記者：張頌婷

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