【男排女將】鄧麗欣相隔7年出山為新劇主題曲填詞　與黃貫中合作Stephy獲讚專業

▲ 鄧麗欣跟黃貫中合作創作《男排女將》主題曲。

由鄧麗欣（Stephy）擔正演出的電視劇《男排女將》即將於下周一（11月23日）ViuTV 播映，今次鄧麗欣還為《男排女將》主題曲《著地》填詞兼主唱，而且更找來黃貫中（Paul）作曲及擔任歌曲監製。

Stephy早前到Paul開設的錄音室為歌曲錄音，對於首次合作，Stephy 坦言十分緊張，擔心對方不接納她的詞。

鄧麗欣說：「我們有溝通過首歌要如何唱，過程中怕用詞不當，不懂得用音樂語言跟他溝通。」怎料Paul大唱反調笑言：「不要說到我那麼惡，哈哈。我記得我有問過Stephy『呢兩個字是否差少少音？』，怎知她說『冇呀，我不覺得喎』。她一點也不怕我，有時會跟我爭論，有交流才好呀。」

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▲ 鄧麗欣很輕鬆地完成錄音。

黃貫中稱讚鄧麗欣才華

Paul亦不忘大讚Stephy專業，錄音進度比原定預計時間更快完成：「Stephy比我想像中好好多，我沒有必要擦鞋，是真說話來，她很舒服地錄完整首歌，冇需要逐句逐句錄。」

已有7年未有填詞的Stephy，今次為新歌《著地》再度「出山」說：「其實有考慮需不需由自己寫詞，最後因為自己是電視劇主角，沒人比我更了解個角色，尤其係排球題材，我覺得自己填詞最合適，加上可以幫公司慳返錢，哈哈。」

鄧麗欣表示《著地》是一首很陽光的勵志歌：「劇集主題是排球，排球員有一句說話是『球不著地，永不放棄』，所以副歌都有說到不要讓排球跌落地，就算跌低都不打緊，在那裡從新站起來。」

▲ 朱茵特意來探班。

朱茵欣賞Stephy唱功

受疫情影響，Stephy經常「Work from Home」在家中有更多時間創作音樂。

她說：「因為疫情多了時間在家看書，靈感都會多一點，好似這首歌詞只用一晚時間就寫到。另外開始練回彈鋼琴，都嘗試作曲，但只是在心裡有節奏，未將它們拼接在一起。」

在錄音工作接近尾聲時，Paul的愛妻朱茵親臨現場探班，大讚Stephy唱功好，在旁的Paul霸氣撒嬌笑說：「我呢？讚埋我啦！」