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【咬指甲】女子壓力大長期咬手指甲致嚴重發炎　醫生：遲一步處理或要截肢

醫生診症室 12:58 2020/11/17

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一名女子因壓力大，常常咬手指甲，導致嚴重發炎，險些要截肢。

你有咬指甲的壞習慣嗎？台灣有整形外科醫生分享一宗病例，一名20多歲女子常常不自覺的咬手指甲，導致食指指甲消失，手指感染嚴重「蜂窩性組織炎」。醫生指出，若不及時處理，遲一步恐怕引發嚴重感染，有機會要截肢。

台灣整形外科醫生朱育瑩在當地電視節目《醫師好辣》中表示，該名20多歲女子求診時，5隻手指的指甲、遠端指節均被咬得「亂七八糟」，並出現傷口；更因經常咬食指指甲，導致整塊指甲消失。

朱醫生解釋，若經常咬指甲，有機會令甲床、甲根這些位置組織受損。即使指甲重新生長，也會變成極不規則的形狀，而且有機會咬至留有傷口。她續指，口水很骯髒，會導致手指頭感染嚴重蜂窩性組織炎。

醫生：遲一步恐要截肢

該名女子手指感染程度較輕的部份，只蔓延至一個指節，感染嚴重的部份則幾乎蔓延至整隻手指。因情況嚴重，醫生要為該女子注射抗生素，並安排她在感染科留醫，以減低感染率。

朱醫生指出，若該女子不及時處理，遲一步的話，有可能令手部肌腱至手掌位置也出現類似壞死性筋膜炎的嚴重感染，甚至可能要截肢。她更指，即使沒截肢，也須劃開手指頭，讓裡面的膿流出來。

醫生表示，每個人咬指甲的程度不同，而該女子往往因壓力大而不自覺地咬指甲，因所產生的痛楚能令她紓壓，其後她被轉介至身心科治療。另外，也有人壓力大時會拔頭髮，朱醫生表示可透過藥物減少這類行為，若已陷入無法控制狀態，則需轉介就診。

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責任編輯：羅嘉欣

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