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【2020聖誕節】親親小精靈主理6米高聖誕樹屋　東薈城4大森林系聖誕打卡秘點

休閒消費 12:42 2020/11/17

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

今個冬日，7位親親小精靈來到東薈城名店倉與你一起歡度聖誕！

疫情來襲，你有多久沒親吻身邊人？上次執筆寫信是何年何日？還記得親吻摯愛、收到家書的幸福感覺嗎？今個冬日，7位甜蜜活潑的親親小精靈來到東薈城名店倉為大家當嚮導，帶來全新的無接觸親親體驗，與你一起歡度聖誕！由11月30日至2021年至1月3日期間，東薈城名店倉將舉辦「聖誕親親 暖暖全城」推廣活動，包括大型森林系聖誕裝置、全像投影親親郵遞局製作專屬親親聖誕木卡，以及一系列網上聖誕工作坊等，讓你與摯親互傳愛意、感受溫暖，共度「親」密時光！

聖誕親親網上工作坊教大家DIY「點亮心意聖誕LED燈箱」。

今年聖誕，東薈城名店倉搖身一變成為童話故事中的森林秘境，為大家展開聖誕親親之旅！7位身穿繽紛聖誕服飾、面帶可愛紅唇的親親小精靈，會發揮活潑本色當嚮導帶領大家遊歷商場2樓中庭廣場4大打卡場景，包括於6米高的聖誕樹屋與小精靈們一起準備聖誕禮物、登上鹿車與小精靈派送心思禮物、與摯愛共賞「親親聖誕樹」並以手代吻為巨型愛心亮燈，還可以與小精靈打造巨型雪人及打卡拍照。

4大打卡場景

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「全像投影親親郵遞局」製作專屬唇印聖誕木卡

「親親」是傳遞愛意最甜蜜最直接的方法。打卡拍照之餘，千萬別錯過「全像投影親親郵遞局」，讓你不論距離也可透過無接觸來寄送心意！只需成為東薈城名店倉CLUB CG準會員，便可透過數碼全像投影與小精靈互動，製造印有深情親親的個人化專屬聖誕木卡，讓你以吻代言，傳遞愛意！把個人化專屬聖誕木卡分享至社交平台，更有機會獲得指定商戶港幣100現金券！

聖誕推廣活動期間，商場特別加推「甜蜜聖誕禮遇」，憑有效消費即可換領Fresh澄糖甜美潤唇套裝或Cova聖誕禮籃，以及指定商戶現金券高達港幣800元。現金券更不設最低消費金額，令大家的親親之旅更圓滿！

除此之外，靈敏的小精靈們更全場滿天「親」、「吻」遍商場每一角落，令訪客走到哪裏都被幸福感環抱着，歡度甜滋滋的窩心聖誕！

參加聖誕親親網上工作坊，齊齊DIY「不織布迷你聖誕樹」。

「親親聖誕森林」

地點：東薈城名店倉2樓中庭廣場及2樓

日期：11月30日至2021年1月3日

時間：10am-10pm

「全像投影親親郵遞局」

地點：東薈城名店倉2樓中庭廣場

日期：11月30日至2021年1月3日

時間：12nn-7pm

參加方法：註冊成為CLUB CG準會員即可免費參加，每人只限參加乙次

記者：Kristy

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