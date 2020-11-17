《基本法》構建特區制度原則　張勇：以愛國者為主體的「港人治港」

▲ 人大法工委副主任張勇表示，《基本法》構建特別行政區制度時，跟隨兩大原則。（網上論壇截圖）

人大法工委副主任張勇表示，《基本法》構建特別行政區制度時，跟隨兩大原則：第一，以愛國者為主體的「港人治港」；第二，實行中央授權下的高度自治。

張勇在《基本法》頒布三十周年法律高峰論壇上稱，有關第一項原則，強調「不是甚麼人都可以成為治港者，當然更不是外國人治港」，他引述已故領導人鄧小平在30多年前的說話，指愛國者是真心誠意擁護香港回歸祖國，第二不做損害香港利益的事，第三不做損害國家民族利益的事。至於第二項原則，他指出，香港不是實行完全自治，而是依照法定授權而自治。

張勇又指，《基本法》是根據憲法制定，規定了特別行政區的制度，特別行政區實行的各種制度以《基本法》為依據，憲法中有關社會主義的政策及制度，不在香港實行。

他認為，中央的全面管治權要和香港的高度自治權，進行「有機結合」，由行政長官負責執行《基本法》，代表特區向中央人民政府負責，而特區各政權機關在授權範圍內行使高度自治權，同時中央擁有監督權。中央對特區的監督權源於憲法，具備的方式包括工作溝通、表達關切、制定法律、解釋法律、修改法律和作出決定決議，而這些決定決議都由最高國家權力作出，有不可質疑的法律效力。

張勇續指，一國兩制作為新生事物，前進道路不會平坦，實踐的探索不會一帆風順，關鍵是想辦法解決問題。

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記者：尹櫻霖