【整容失敗】女子取耳軟骨隆鼻整容失敗　手術後耳窿「恐怖現形」無法戴耳機

▲ 女子取耳軟骨隆鼻失敗，手術後耳窿「恐怖現形」無法戴耳機。

整容有風險！內地一名女子到整容醫院取耳軟骨做隆鼻手術，豈料術後發現右耳的耳屏消失，可直接見到耳窿，非常震驚。到醫院詢問後，院方辯稱耳屏亦是耳軟骨，亦不同意退款補償，目前警方已介入處理。

據澎湃新聞報道，內地一名31歲趙姓女子，於5年前做過鼻部整形手術，為「精益求精」選擇於今年9月1日再在天使之翼醫學美容醫院做鼻頭塑形以及手臂抽脂手術。

手術後4日，她摸到自己的右耳好像少了一塊，直至男朋友拿正常耳朵對比後才發現右耳耳屏被切走，共留下一道縫合的傷口。

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目前，趙女士沒了右耳耳屏，最麻煩的是右耳無法再戴耳機，「因為掛不住」，而且沒有耳屏保護耳窿，她直言：

有風吹進耳窿會很冷，髒東西也容易走進耳窿。

為免他人看到奇怪的耳朵，她都會用頭髮遮住。

由於整容失敗又影響到日常生活，她向醫院客服聯繫詢問情況。但客服僅回覆，由於耳廓後方去耳軟骨，易造成耳朵萎縮，所以有經驗的醫生會取耳屏位置的耳軟骨進行補充，恢復後一般看不出來。」

不過趙女士並不認同，亦到多間整容醫院諮詢，均指該手術取耳屏軟骨是不正確的。又指手術前醫生從來沒告訴她是「取耳屏的軟骨」，只說是「取耳軟骨」。她要求醫院給出合理解釋，全額退款及補償，或是退款後找一個專業的整形機構修復耳朵，但醫院不接受。

記者向醫院了解事件，醫院行政副院長袁女士表示，《知情同意書》有寫「耳軟骨隆鼻」，但並未單獨寫明「耳屏」，因為整個耳朵都是耳軟骨，耳軟骨就包括耳屏。

成都一名從事17年的整形醫生接受訪問時表示，取耳屏軟骨做鼻尖的醫生比較少，業內也有少數醫生偶爾這麼做。但他表示自己從業10多年，從未遇到過。該醫生認為，不排除趙女士可能存在未表述清楚的情況，「因為一般醫生是不會取耳屏的軟骨，因為耳屏軟骨很小。」

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責任編輯：羅嘉欣