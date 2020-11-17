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【富貴港姐】馮盈盈被指晒20萬Hermès手袋　傳一個原因令FYY愈住愈豪

娛樂 13:05 2020/11/17

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

馮盈盈升呢成富富港姐。

現年26歲港姐馮盈盈（FYY）一向話題多，盈盈的戀情也備受談論，早前跟醫生男友Martin分手後，雖傳出跟《#後生仔傾吓偈》鄭衍峰過往甚密，不過盈盈至今未有正面承應戀情。

馮盈盈早前由深水埗匯璽的300多呎單位，搬到將軍澳千呎新居，據知跟家人同住的盈盈，未有透露新居是買抑或租，但明顯愈住愈富貴。

FYY早前在新屋晒腿睇海景成為熱話。（取自IG）

【明星新居】馮盈盈搬新屋晒長腿睇海景　FYY遷出深水埗住將軍澳新樓【多圖】

另外，盈盈早前在社交平台展示新手袋，被網民發現手持VIP專屬的拼色Hermès Mini Kelly，據知價值約20萬元，且是VIP才有訂製，有錢也未必買到。

盈盈早前展示新手袋，據知為VIP專屬20萬的Hermès Mini Kelly。（取自IG）

傳成為陳國強新寵

今日有傳媒報導，愈來愈富貴的馮盈盈，疑成為TVB舊東主「殼王」陳國強新寵，因而升呢買超豪手袋兼住靚屋。

而曾被傳媒指現身富豪船P的FYY，一反平時敢言作風，對傳媒報導未有表態。

不過，盈盈之後向傳媒否認自己忽然富貴，她因為媽媽身體不好而搬去跟家人同住，而且住處只是租，不是傳聞中的富貴。

盈盈亦指報導中的名牌手袋是爸爸所贈，也不是報導所指的天價，坦言父親因新聞而不開心。

同時盈盈有感指她是陳國強「新寵」而感不解，對方只是自己的舊老闆，私下完全沒有聯絡。

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【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】

人稱「殼王」的陳國強，過去常跟TVB花旦傳出緋聞，06年便曾被雜誌報導跟葉璇在夜店共舞，其後又跟過郭羡妮、張玉珊傳出緋聞。

2011年入主TVB，擔任主席及非執行董事，期間亦曾跟高海寧、張曦雯有過緋聞，但俱為當事人否認。

今年1月陳國強辭任TVB主席及非執行董事，宣布退休，張曦雯亦曾表示可跟緋聞劃上句號，希望觀眾多關注她的工作。

撰文 : TOPick柴犬出動

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