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【維園年宵2021】支聯會投得年宵攤位遭食環署拒簽約　指要索資料明日再作決定

社會 14:18 2020/11/17

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維園2021年農曆新年年宵市場攤位競投今日（17日）開鑼。（陳國峰攝）

疫情持續，多個大型展覽及活動安排均出現變數，每年重頭戲的維園年宵，將於明年2月6至 至12日農曆新年前舉行。當局今年將承接去年取消乾貨區的做法，以及取消熟食攤位，只安排1021個濕貨攤位，以便在疫情下更有效管理人群及控制傳播風險；攤位今日（17日）起公開競投，競投底價凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半。

於上午的競投環節中，支聯會以底價投得維園年宵市場的3個攤位，不過，支聯會在競得攤位後，未有如其他商家一樣，即場到台後簽署協。秘書蔡耀昌指今年有別於以往，食環署拒絕和他直接簽約，「有衛生總督察向我表示，有上頭指示要重新考慮是否接納他的競投，又指會於明天下午會向我交代決定」。

蔡耀昌稱，支聯會由1990年起於維園擺檔，若今次真的否決有關競投，其維持31年的認為，食環署此舉明顯針對支聯會，「當局什麼都不知道的情況下就暫緩接納我們競投，明顯是有政治目的審查」，故對此表示強烈不滿。

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食環署高級總監凌美寶指，署方認為有需要向支聯會索取更多資料再作決定，被多次問到是甚麼資料時，她僅稱沒有相關資料在手，只稱署方仍在計劃，暫無資料確認今次是否拒絕簽約；又提到過往署方亦試過因競投人士違反協議，例如私下將攤位轉手讓人，而不接受相關人士參與下年度的競投。

凌美寶又表示，今日有百多人入場競投攤位，由於疫情下經濟下行，競投人士取態都較保守，大部分攤位以底價成交；如疫情在短時間內急速惡化，不排除需要調整年宵市場的規模，甚至取消舉辦年宵，屆時會特許協議退還費用。維園年宵市場今年共設175個攤位，底價為5,440元，多個攤位以底價投得，另外最少有14個攤位無人出價要收回。

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記者：洪芷晴

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