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【老來得女】劉詩昆81歲破賭王78歲紀錄再當爸　45歲孫穎誕女首次一家三口賀壽

育兒經 14:04 2020/11/17

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81歲「鋼琴大師」劉詩昆與45歲孫穎於本月初誕下女兒。

81歲國寶級「鋼琴大師」劉詩昆有心有力，日前刷新「賭王」78歲紀錄再為人父。劉詩昆的第三任妻子「琵琶公主」孫穎本月初在美國誕下女兒劉蓓蓓（貝貝），重6.15磅，前日（15日）孫穎45歲生日首次一家三口慶祝，揚言是史上最幸福的生日。

「琵琶公主」在社交平台分享生日照，老公捧著蛋糕為她賀壽，孫穎今年首次有愛女陪伴，留言表示︰「迎來史上最最最幸福的生日。」

孫穎45歲生日與劉詩昆首次一家三口慶祝。（微博圖片）

45歲的孫穎也是一名高齡產婦，與老來得女的劉詩昆有女萬事足，看到女兒的笑容即感動流淚，還稱兩人都得了「凝視症」無得醫，終日只顧望著女兒。

女兒長得可愛。（影片截圖）

不排除經雪卵技術誕女

數年前孫穎曾被傳媒影到，去中環一間生仔名醫診所求醫，疑似傾雪卵事宜，不排除女兒是經雪卵技術而誕下。

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第3段婚姻 夫妻相差36歲

年過8旬的劉詩昆曾歷兩段婚姻，首任太太為中共元老葉劍英女兒葉向真，因當年遇上文化大革命，劉詩昆為免連累妻兒離婚。兩人育有現年56歲的長子劉曉迎，醉心書法，並有一女已長大成人，劉詩昆早已榮升爺爺，更曾被影到陪孫女行街，出錢買名牌袋。

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劉詩昆與第二任妻子蓋燕育有一子Benny，現年約24歲，但兩人的婚姻並不愉快，曾發生家暴，劉詩昆被蓋燕用硬物打穿頭，他一直啞忍以免家醜外傳。至2009年二人再發生爭執，劉詩昆被指涉嫌襲擊蓋燕被起訴，最終證據不足撤銷控罪，翌年兩人離婚。

早於2001年，劉詩昆與年輕36歲的孫穎在宴會上相識，在劉詩昆跟前妻的關係惡劣時，孫穎一直在支持他，兩人最終走在一起，2017年在美國拉斯維加斯註冊。一家三口現身處美國，聖誕前夕或一同返港，以處理最新開辦的鋼琴學院事宜。

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責任編輯︰林綺玲

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