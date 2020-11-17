【求子艱辛】女子天生沒子宮終身無法懷孕　全職媽媽代孕誕子助圓夢為人母

▲ 英國一名32歲女子天生沒有子宮，終身無法懷孕。

有人懷孕生育事事順利，也有人求子過程艱辛。英國一名32歲女子天生沒有子宮，終身無法懷孕，可是她婚後找到一位全職媽媽願意代孕，最終為她與丈夫誕下一名健康的男嬰，女子終於圓夢當媽媽。

16歲發現沒子宮

據英國《鏡報》報道，32歲的Kitty Cunningham來自英國諾丁漢（Nottingham），她在16歲時因遲遲沒來月經而求醫，發現患上「苗勒管發育不全綜合症」（Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome），導致子宮發育不全甚至缺失。醫生宣告她天生沒子宮，不可能懷孕。

在英國，每5,000名女性中只有一人患上這種疾病。Kitty雖然有卵巢排卵，但沒有子宮，懷孕生育對Kitty而言變得遙不可及。她知道消息後感到震驚、困惑及恐懼，甚至想像自己無法擁有家庭，年少的她只得接受現實，暫且不多想。

▲ Kitty如願以償成為媽媽。（圖片來源︰IG @kittyesc）

直至Kitty 5年前遇見現在31歲的丈夫James，他們婚後很想擁有自己的孩子。她表示︰

當我們結婚後，別人總是問『你甚麼時候要生孩子？』我習慣說，『我沒有子宮，需要代孕』，聽起來好像有計劃，但實際上未有計劃。

代孕產子終成媽媽

後來他們終於行動，在英國代孕協會（Surrogacy UK）認識到34歲的代孕母Jemma，她是一名育有3個孩子的全職媽媽，當時她正懷著第一個代孕寶寶。雙方一拍即合，更成為好朋友。

Jemma誕下第一個代孕寶寶3個月後，主動聯絡Kitty表示願意幫忙代孕，令Kitty第一次感到充滿希望。今年1月，Jemma透過體外受精的方式成功懷上Kitty與James的孩子。Kitty憶述得知喜訊的一刻︰

我實在不敢相信，大哭起來，我丈夫則是很震驚，坐在一旁說自己快昏倒了。

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在Jemma懷孕的過程中，Kitty和James全程支援她。Kitty每天都會傳短訊予Jemma，給她買喜歡吃的東西，他們每隔兩周就跟Jemma和她的家人見面，還在假日時帶Jemma的孩子外出玩。

10月4日凌晨3時多，Jemma在伯明翰的家中，以水中生產的方式誕下Kitty與James的兒子Jasper，Kitty為Jemma接生，親手迎接重9磅多的兒子出生，終於正式成為媽媽。

當我想到能成為媽媽就充滿希望！

▲ Kitty與代孕母Jemma成為好友。（圖片來源︰IG @kittyesc）

代孕母不收費成好友

Jemma免費為Kitty夫妻代孕，並沒有收取任何酬勞，她是英國600至700名代孕母之一。她表示喜歡懷孕及分娩，更對於能幫助人感到快樂︰

對我來說，用9個月時間來改變別人一生，這是我想要做的。

即使Jasper已出生了一個半月，Kitty和Jemma整天仍有聊不完的話題，更成為彼此最好的朋友。

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責任編輯︰王明芳