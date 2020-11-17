【心肌梗塞】巴士司機駕駛途中胸口劇痛搥胸　硬撐護客到站：一定要將乘客平安送下車

▲ 台灣一名盧姓客運司機，開車途中突感胸口不適確診心肌梗塞。

過勞恐致健康亮紅燈。台灣桃園今年9月發生一宗意外事故，一名盧姓客運司機開車途中突感胸口不適，但為了車上乘客安全仍搥胸硬撐，順利將乘客送到站後才走回辦公室求救。然而，公司並未接受司機「職業災害」的申請，事主更慘在休養期間被扣薪，令一家面臨經濟負擔。

綜合台灣媒體報道，在桃園客運工作的盧姓司機，今年9月14日從台北開車前往桃園時，身體突感不適，起初他以為自己是吃錯東西，想到車次是一小時一班，打算努力撐下去，一定要載客。

直到第2名乘客上車時，他手握軚盤，突然感到胸悶劇痛，即試圖用手猛捶胸口減緩疼痛感。而當下他仍想著：

再撐一下，快到總站了，一定要將乘客平安送下車。

直到車行至桃園總站，順利完成車程後，司機步履不穩地走至辦公室，由同事上前攙扶，讓他坐在椅子，俯在桌前稍作休息，再替他打電話叫救護車送院。

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司機被證實是心肌梗塞，而他憶述醫生曾說，再慢幾分鐘就醫，他可能就會失救。司機表示自己過去經常加班：「我常常加班，最少也有13個小時。」事發後，他指自己已向公司申「職業災害」（職災），卻被置之不理並迫他請病假。

他表示，自己過去一個月月薪能有新台幣7萬元（約港幣1.9萬元），但因心肌梗塞需要休養，不但沒有工作補貼，11月薪水更只有新台幣1 .8萬元（約港幣4,900元），經濟陷入困境外，亦慨嘆公司無情。

桃園客運發言人簡誌良，就事件接受台媒訪問時表示，事發當晚有立即向勞檢處進行職災通報，而職災認定結果出來後，也會依照作業流程，保障公司同仁權益。

自測過勞12大徵兆

如何判別是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣