涉誹謗林卓廷案須支付16萬訟費　何君堯擬上訴被拒額外付訟費2.5萬

▲ 林卓廷期望有關誹謗案盡快完結。（林育慧攝）

立法會議員林卓廷早前入稟高等法院，指控議員何君堯就7.21事件作出對他構成誹謗言論。早前高院聆案官頒令何須向林提交答辯進一步詳情，並須支付訟費16萬元，何就此提出延期申請上訴，以及要求暫緩支付訟費直至上訴為止，今（17日）於高等法院提出申請。法官認為聆案官於法律上沒有犯錯，駁回其申請，並須就此申請支付2.5萬元訟費，另就披露照片及影片須付1,080元訟費。

林卓廷及何君堯均到庭應訊，林卓廷表示今次是誹謗案的前哨戰，希望案件可盡快審理，釐清其於7.21事件中的角色。何君堯於散庭後與律師商討，離開法庭時未有回應傳媒問題，只表示會返回律師樓。

事緣於10月7日，林一方向高院聆案官提出申請，要求何就答辯交出進一步詳情，當時聆案官批准申請，並頒令何須支付訟費16萬元。何一方就訟費決定申請給予時間提出上訴，並要求暫緩支付訟費。

何君堯一方表示，林一方應透過信件提出要求，而非透過傳票方式作出申請。法官則指有關申請於聆案官席前處理時，何卻有爭議，聆案官可運用酌情權權作出有關決定，質疑有何出錯。

▲ 何君堯今到高等法院應訊。（楊詠渝攝）

何一方表示指本案獨特，涉及兩名就調的政治人物，並非就整個頒令提出上訴，只就訟費決定提出上訴，要求以另一個命令代替。

法官指何一方逾時提出申請，法官認為是誤解條例，有關延誤是不能接受。法庭亦需要考慮其上訴機會，才會考慮是否批准其申請，法官指除非聆案官作出的酌情決定不合理，否則有關上訴申請不會得直。

法官認為聆案官於法律上沒有犯錯，何一方指林曾三度要求就答辯呈交進一步詳情，林應透過信件提出要求，其後林一方透過傳票提出要求，惟法官指何仍然沒有遵守，並於聆案官席前爭議，最終被判須交出進一步詳情。法官表示不會干預其決定，駁回何的延期申請上訴，故毋須處理暫緩訟費申請。

另一方面，林一方早前透過傳票方式要求何一方呈交相片及影片，由於何已呈交有關要求，故撤回申請，法官批准訟費申請，何須支付1,080元。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧