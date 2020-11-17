維護一國兩制憲制秩序　陳冬：關鍵在於「落實愛國者治港」

▲ 中聯辦副主任陳冬表示，維護「一國兩制」的憲制秩序，關鍵在於落實「愛國者治港」。（網上論壇截圖）

中聯辦副主任陳冬表示，維護「一國兩制」的憲制秩序，關鍵在於落實「愛國者治港」，要求治港者要真誠擁護《基本法》和效忠特區，認為這是特區行政立法司法和公職人員必須遵守政治倫理。他續指，只有始終堅持愛國者治港的界線和標準，國家的主權、安全和發展利益才能得到切實維護，香港的繁榮穩定，及港人福祉才能得到有效保障。

陳冬在《基本法》頒布30周年法律高峰論壇上稱，香港是中國的香港，任何對中央全面管治權的挑戰，都是對一國兩制憲制秩序衝擊，損害香港高度自治權的根基。他強調，香港仍未走出新型肺炎的疫情困局，要堅定維護以特首為核心的行政主導體制，支持特首施政，避免無謂導致的爭拗和內耗，以免錯失良機。

他又指，面對去年反修例風波出現的嚴峻局面，今年中央主動出手，人大常委會連續作出涉港重要決定，推動香港局勢由亂轉治，是完善一國兩制體系，也是一國兩制適應香港變化的需要，保持實事求是，與時並進。香港的一國兩制已進入新階段，面對新情況下出現的問題和挑戰，關鍵在於堅守初心，全面準確貫徹落實一國兩制和《基本法》，確保一國兩制不變形不走樣。

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記者：尹櫻霖