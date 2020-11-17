  • 25°C
香港時間 : 20201117日 (二) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

維護一國兩制憲制秩序　陳冬：關鍵在於「落實愛國者治港」

政治 13:25 2020/11/17

分享：

熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

中聯辦副主任陳冬表示，維護「一國兩制」的憲制秩序，關鍵在於落實「愛國者治港」。（網上論壇截圖）

中聯辦副主任陳冬表示，維護「一國兩制」的憲制秩序，關鍵在於落實「愛國者治港」，要求治港者要真誠擁護《基本法》和效忠特區，認為這是特區行政立法司法和公職人員必須遵守政治倫理。他續指，只有始終堅持愛國者治港的界線和標準，國家的主權、安全和發展利益才能得到切實維護，香港的繁榮穩定，及港人福祉才能得到有效保障。

陳冬在《基本法》頒布30周年法律高峰論壇上稱，香港是中國的香港，任何對中央全面管治權的挑戰，都是對一國兩制憲制秩序衝擊，損害香港高度自治權的根基。他強調，香港仍未走出新型肺炎的疫情困局，要堅定維護以特首為核心的行政主導體制，支持特首施政，避免無謂導致的爭拗和內耗，以免錯失良機。

他又指，面對去年反修例風波出現的嚴峻局面，今年中央主動出手，人大常委會連續作出涉港重要決定，推動香港局勢由亂轉治，是完善一國兩制體系，也是一國兩制適應香港變化的需要，保持實事求是，與時並進。香港的一國兩制已進入新階段，面對新情況下出現的問題和挑戰，關鍵在於堅守初心，全面準確貫徹落實一國兩制和《基本法》，確保一國兩制不變形不走樣。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：尹櫻霖

相關文章

【DQ議員】回應香港律師會聲明 港府重申取消4議員資格理據及認同法治為本港核心價值
13:18 2020/11/14
【DQ議員】回應香港律師會聲明 港府重申取消4議員資格理據及認同法治為本港核心價值
【DQ議員】張曉明：反中亂港者出局已成法律規範　香港民主自由前要加上「愛國」一詞
今日 10:50
【DQ議員】張曉明：反中亂港者出局已成法律規範　香港民主自由前要加上「愛國」一詞
《基本法》構建特區制度原則　張勇：以愛國者為主體的「港人治港」
今日 12:33
《基本法》構建特區制度原則　張勇：以愛國者為主體的「港人治港」
政治 一國兩制 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 逃犯條例 基本法 中聯辦

最高瀏覽

【姊妹反目】湯洛雯暗示被心穎unfollow　傳為馬國明反目靚湯交代跟好姊妹關係
15:13 2020/11/16
【姊妹反目】湯洛雯暗示被心穎unfollow　傳為馬國明反目靚湯交代跟好姊妹關係
【港大藏屍案】殺妻後移屍往辦公室 張祺忠庭上嚎哭揭藏屍原因：我唔想揼咗佢落海
12:33 2020/11/16
【港大藏屍案】殺妻後移屍往辦公室 張祺忠庭上嚎哭揭藏屍原因：我唔想揼咗佢落海
【流感高峰】一日至少38間學校爆發上呼吸道感染278人受影響　轉移至小學佔35間
20:36 2020/11/16
【流感高峰】一日至少38間學校爆發上呼吸道感染278人受影響　轉移至小學佔35間