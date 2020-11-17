【母乳媽媽】港媽談母乳餵哺被網民惡意中傷　無懼受變態信息騷擾：不用怕亦不用恨

▲ 一位港媽於Facebook發表一篇母乳餵哺的文章，沒想到被網民惡意中傷。

不少媽媽堅持餵哺母乳，希望給予孩子最多的營養，但萬萬沒想到母乳媽媽卻被惡意中傷，甚至演變成色情不雅的代名詞。一名港媽在社交媒體分享一篇母乳餵哺的文章，可惜被網民惡意轉載，令到母乳媽媽的形象變成「傷風敗俗」、「色情不雅」的代名詞。而港媽更不斷收到變態信息的騷擾，羞辱她餵哺母乳，她發帖回應為母乳媽媽感到自豪，「我一直克盡母親的責任，我為自己感到自豪。」

一名港媽於Facebook專頁「空姐湊女的光與影」發帖並上載圖片，指母乳媽媽希望給最好的母乳予孩子。但在餵哺母乳的過程中並非易事，身體一向孱弱的她努力喝上奶湯、按摩乳房，惟奶量仍然不足。她嘗試朋友介紹的媽媽奶後，奶量不斷增多，泵出的奶量更可塞爆雪櫃。

網民惡意轉載帖文及相片

然而，帖文被網民惡意轉載至其他群組，更有網民留言取笑「免費試飲」、「我要埋身啜先夠新鮮」及「可唔可以唔用奶樽？我驚唔夠新鮮」等說話，令港媽感到非常憤怒，再次發帖回應事件。

▲ 網民惡意轉載帖文及相片。（空姐湊女的光與影Facebook）

母乳媽媽被說成色情不雅

港媽表示，網民惡意轉載文章令母乳媽媽變成了傷風敗俗、色情不雅，

我變成了眾矢攻擊的對象，一班陌生人在電腦螢幕前詆毀取笑我，我竟然為哺乳感到羞恥，想挖個洞鑽進去。

她形容此情況就如穆斯林女性，女性本身沒有問題，但被一眾男性色瞇瞇上下打量，便會懷疑是自己問題，把身體各部分，甚至頭髮都包得緊緊。

女性受歧視不公平對待

她不忿表示，女性在現今世代仍受到歧視、不公平的對待，

爺爺嫲嫲的年代，孩子餓了便吃奶是最正常不過的事，沒有人會取笑母乳，人皆有母，當時社會誰不是喝母乳長大？

港媽無奈指，文明倒退驅使女性把自己包起來，也可能讓女性為哺乳這個天職感到羞恥尷尬。

無懼收到變態信息

她續指，因為網民的惡意轉載，她的電郵、信箱不斷收到變態信息，她正想憤怒還擊時，女兒的哭聲將她帶離仇恨，因為女兒，她不怕網民對她的網絡欺凌，亦勸喻其他被網絡欺凌的受害人︰

不用怕亦不用恨，哺乳除了愛，也是一件很難、很需要毅力的事。我一直克盡母親的責任，我為自己感到自豪。

相片及文章獲「空姐湊女的光與影」授權轉載

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責任編輯︰梁節儀