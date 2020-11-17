劏房户不捨女鄰居圖性侵　無業漢認企圖強姦候判

▲ 無業漢今（17日）於高等法院承認企圖強姦罪。（資料圖片）

居於劏房的50歲無業漢因遭業主逼遷，擔心無法再見38歲女鄰居，故乘女鄰居出房上廁所期間，將女鄰居推倒床上並意圖強姦她，最終無業漢要求得到女鄰居的照片但他並沒有手機，女鄰居遂聲稱為他找手機，先將他打發到房外，並乘機致電家人求助。無業漢今（17日）於高等法院承認企圖強姦罪，還押候判。

涉案被告黎育民被控於2019年9月18日，企圖強姦女事主X，被告今承認企圖強姦罪。

案情指，被告與事主先後於2013至2014年遷入案發單位，並各自居於其中一間劏房，劏房業主於去年8月底要求各租戶於9月底遷出，案發時僅餘下被告與事主居於單位內。

案發當日早上，事主身穿背心裙及內褲步出房間上廁所，她返回房間之際，被告突然從自己的房間步出，表示很愛事主，並要求與事主發生性行為，事主感到驚慌，並打算關上房門，卻遭被告阻止，被告並將事主推倒床上。

被告向事主聲稱因為與事主同住5年，仍未試過與她發生性行為而被嘲笑，並稱自己從沒有女朋友，亦未試過召妓，提議事主與他發生性行為。

期間被告對事主上下其手，肆意非禮，直至事主腳踢被告下體，被告始停手，事主著被告冷靜，被告其後稱他沒有錢，亦沒有地方可居住，事主遂給予他200元及要求被告離開，但被告拒絕，被告其後要求事主給他內褲和她的照片，但被告沒有手機，事主遂藉詞替他找手機，將他打發離開房間，並乘機致電家人求助。

事主其後於上班期間報警，被告被捕後於警誡下承認出於性衝動而犯案，而他即將要搬離劏房，擔心無法再見事主，故做出「不尊重」的事。

法官將案件押後至12月17日，先為被告索取心理報告再判刑。

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記者：楊詠渝