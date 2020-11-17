  • 26°C
香港時間 : 20201117日 (週二) 15:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

周梓樂死因續訊　家屬質疑有其他警方隊伍參與行動

社會 13:49 2020/11/17

分享：

熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

高級督察郭俊希今於死因裁判法院作供。 （梁偉榮攝）

去年11月4日科大學生周梓樂疑於將軍澳尚德邨停車場墮樓後去世，死因研訊今（17日）續訊。高級督察郭俊希供稱，事發凌晨有示威者在尚德邨停車場A連接尚德廣場的天橋下聚集，他帶領東九龍衝鋒隊第3小隊，聯同第4小隊作驅散，其後第4小隊曾進入該停車場。家屬代表問及郭，當晚是否有其他隊伍參與行動。郭表示有，但只有第4小隊曾進入該停車場。

高級督察郭俊希供稱，2019年11月3日，他當時駐守東九龍衝鋒隊第3小隊及擔任小隊指揮官，該隊當晚11時50分到將軍澳至善街待命，指當日有同事在將軍澳皇冠假日酒店設婚宴，「驚有人搞事」。

郭續供稱，翌日（4日）凌晨約12時23分，他和同事發現唐俊街及唐明街交界約有40名示威者聚集，地上佈有竹竿、磚頭等雜物，該隊在唐俊街與示威者相距20至35米對峙，有示威者叫囂及投擲雜物，他遂發出警告，並向上級匯報及要求支援。

郭供稱，示威者在尚德邨停車場A連接尚德廣場的天橋下聚集，人數增加至200人，約於12時35分，衝鋒隊第4隊到場支援，其後示威者掟玻璃樽及磚，警方遂使用催淚彈及橡膠子彈驅散，示威者後退回廣明苑內，但數分鐘後再折返原地，警方再次施放催淚彈，示威者再度後退，但隨即折返。郭指上述情況重複約5至7次。

郭續供稱，及至凌晨1時，他接到上級命令作出推進，示威者散去，警方在廣明苑門口安全島位置分成2隊。郭指他的小隊在廣明苑門口外佈防，而第4隊則到該停車場掃蕩，示威者於1時15分曾再次聚集，該隊再次作驅散。郭指警方於1時45分離開廣明苑。惟他不清楚第4隊何時返回地面。

死因研訊主任播放當晚的媒體直播片段時，顯示警方推進期間，有多次鳴槍聲。郭指當時有示威者從該停車場向警方掟雜物，有隊員向停車場發射了一發海綿彈及一發布袋彈，均沒有擊中人。片段其後顯示有警員向該停車場1樓以上樓層發射催淚彈。郭指那是第4隊隊員。

死因裁判官其後問及郭，當日示威者在天橋下聚集，該天橋是否即庭內模型的天橋。郭一度同意；惟該模型只展示了尚德邨停車場A連接富康花園的天橋。死因研訊主重新引導郭後，郭更正說法，指示威者聚集位置沒有被模型涵蓋。

死者周梓樂的家屬代表大律師盤問郭時，問及當晚除了衝鋒隊第3隊及第4隊外，有沒有其他隊伍到達過廣明苑或尚德邨停車場A。

郭回應指，當晚衝鋒隊第1隊亦經寶康路進入尚德邨支援，但第1隊在他們推進到廣明苑外才出現，而據他了解，第1隊沒有進入過該停車場，當晚只有第4隊曾進入該停車場。研訊下午續。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌

相關文章

周梓樂逝世一年將軍澳有人群聚集悼念　警方一度舉紫旗1名男子被捕
22:53 2020/11/08
周梓樂逝世一年將軍澳有人群聚集悼念　警方一度舉紫旗1名男子被捕
周梓樂死因研訊展開　周父指叮囑兒子出門小心成最後對話
14:36 2020/11/16
周梓樂死因研訊展開　周父指叮囑兒子出門小心成最後對話
周梓樂死因研訊續 警方曾於停車場截查1男子但無發現
18:04 2020/11/16
周梓樂死因研訊續 警方曾於停車場截查1男子但無發現
請願示威 將軍澳 廣明苑 尚德廣場 TKO Spot 富康花園

最高瀏覽

【姊妹反目】湯洛雯暗示被心穎unfollow　傳為馬國明反目靚湯交代跟好姊妹關係
15:13 2020/11/16
【姊妹反目】湯洛雯暗示被心穎unfollow　傳為馬國明反目靚湯交代跟好姊妹關係
【港大藏屍案】殺妻後移屍往辦公室 張祺忠庭上嚎哭揭藏屍原因：我唔想揼咗佢落海
12:33 2020/11/16
【港大藏屍案】殺妻後移屍往辦公室 張祺忠庭上嚎哭揭藏屍原因：我唔想揼咗佢落海
【生態災難】 荃灣碼頭「野生捕獲」魔鬼魚　網民斥殘忍促放生
13:15 2020/11/16
【生態災難】 荃灣碼頭「野生捕獲」魔鬼魚　網民斥殘忍促放生