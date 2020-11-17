周梓樂死因續訊　家屬質疑有其他警方隊伍參與行動

▲ 高級督察郭俊希今於死因裁判法院作供。 （梁偉榮攝）

去年11月4日科大學生周梓樂疑於將軍澳尚德邨停車場墮樓後去世，死因研訊今（17日）續訊。高級督察郭俊希供稱，事發凌晨有示威者在尚德邨停車場A連接尚德廣場的天橋下聚集，他帶領東九龍衝鋒隊第3小隊，聯同第4小隊作驅散，其後第4小隊曾進入該停車場。家屬代表問及郭，當晚是否有其他隊伍參與行動。郭表示有，但只有第4小隊曾進入該停車場。

高級督察郭俊希供稱，2019年11月3日，他當時駐守東九龍衝鋒隊第3小隊及擔任小隊指揮官，該隊當晚11時50分到將軍澳至善街待命，指當日有同事在將軍澳皇冠假日酒店設婚宴，「驚有人搞事」。

郭續供稱，翌日（4日）凌晨約12時23分，他和同事發現唐俊街及唐明街交界約有40名示威者聚集，地上佈有竹竿、磚頭等雜物，該隊在唐俊街與示威者相距20至35米對峙，有示威者叫囂及投擲雜物，他遂發出警告，並向上級匯報及要求支援。

郭供稱，示威者在尚德邨停車場A連接尚德廣場的天橋下聚集，人數增加至200人，約於12時35分，衝鋒隊第4隊到場支援，其後示威者掟玻璃樽及磚，警方遂使用催淚彈及橡膠子彈驅散，示威者後退回廣明苑內，但數分鐘後再折返原地，警方再次施放催淚彈，示威者再度後退，但隨即折返。郭指上述情況重複約5至7次。

郭續供稱，及至凌晨1時，他接到上級命令作出推進，示威者散去，警方在廣明苑門口安全島位置分成2隊。郭指他的小隊在廣明苑門口外佈防，而第4隊則到該停車場掃蕩，示威者於1時15分曾再次聚集，該隊再次作驅散。郭指警方於1時45分離開廣明苑。惟他不清楚第4隊何時返回地面。

死因研訊主任播放當晚的媒體直播片段時，顯示警方推進期間，有多次鳴槍聲。郭指當時有示威者從該停車場向警方掟雜物，有隊員向停車場發射了一發海綿彈及一發布袋彈，均沒有擊中人。片段其後顯示有警員向該停車場1樓以上樓層發射催淚彈。郭指那是第4隊隊員。

死因裁判官其後問及郭，當日示威者在天橋下聚集，該天橋是否即庭內模型的天橋。郭一度同意；惟該模型只展示了尚德邨停車場A連接富康花園的天橋。死因研訊主重新引導郭後，郭更正說法，指示威者聚集位置沒有被模型涵蓋。

死者周梓樂的家屬代表大律師盤問郭時，問及當晚除了衝鋒隊第3隊及第4隊外，有沒有其他隊伍到達過廣明苑或尚德邨停車場A。

郭回應指，當晚衝鋒隊第1隊亦經寶康路進入尚德邨支援，但第1隊在他們推進到廣明苑外才出現，而據他了解，第1隊沒有進入過該停車場，當晚只有第4隊曾進入該停車場。研訊下午續。

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記者：王仁昌