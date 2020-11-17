【維園年宵2021】 逾半攤位以底價成交　桃花大王指不加花價盼港人開心過年

▲ 「桃花大王」劉海濤指今年天氣熱，或影響桃花收成收成有影響，但不擔心桃花會太早開。（陳國峰攝）

維園2021年農曆新年年宵市場攤位競投今日（17日）開鑼，因應疫情明年不設快餐及乾貨攤位，首日競投120個濕貨攤檔，早上約有百餘人出席，惟競投氣氛未見踴躍，競投者叫價亦審慎，首輪60個攤位過半攤位僅以底價成交，每口價叫200至500元不等，最高價一檔成交價為1萬元，比底價高逾8成；有14個攤位因無人競投，被食環署暫時收回，下午會再開放競投。

食環署因應疫情及經濟下行壓力，未有調整明年年宵市場攤位競投底價，濕貨攤位底價為5,440元。上午競投的60個攤位中，維園近天后路口的58號檔在兩名競投者爭持下，終由桃花大王劉海濤1萬元投得，比底價高83%，成早上最高成交價的檔位。另有兩個攤位以9,700元及9,000元成交，分別比底價多80%及65%。有35個檔口僅以底價5,440元成交，有14個因無人競投被食環署收回，下午再開放競投。

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桃花大王劉海濤表示，自己於早上已投得8個攤位，將下午會繼續競投，目標與去年同樣，盼在維園投22個攤位。他形容，暫時最高成交價只是1萬元左右，已過往數萬元平，故願意多競投攤位，且疫情下港人無法外遊，相信市民會留港消費，料生意會「好少少」。

劉海濤說，今年天氣熱，或影響桃花收成收成有影響，但不擔心桃花會太早開，自言會「種得靚」，又言今年不少人提早訂花，生意不俗，但因應時勢及經濟欠佳，不會加花價，「大家開開心心過年就好。」

被問及會否擔心疫情若升溫，當局會叫停年宵，他相信明年2月疫情應該會漸好，故不太擔心會「無得做」。

為防疫，競投現場採取了社交距離措施，座位以透明板分隔，入場者需要佩戴口罩及探熱等，有職員在場內消毒清潔。

年宵明年2月6日至12日，一連7日在全港15個地點舉行，惟各區年宵將不設快餐及乾貨攤位，只提供1,021個濕貨攤位。

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記者：洪芷晴