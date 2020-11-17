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【體罰學生】大二生體育考試不達標　 老師怒以排球砸背懲罰

教育 16:01 2020/11/17

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河南鄭州衛生健康職業技術學院一名體育老師，因學生考試不達標，以排球打向學生背部。

近日河南鄭州衛生健康職業技術學院有學生爆料指，該校大二學生上體育課時，老師用排球砸向學生，引起網民質疑體罰學生。校方隨後回應時表示，涉事老師已被停課，正在接受調查。

事件發生在11月14日，網上流傳的影片所見，該名老師命令學生向橫排於球場圍網前、背向他並將雙手放在頭上，再用排球以發球方式逐一打向學生背部、屁股及腿部。學校宣傳部稱，因學生期末考試不達標，又有人在課堂上玩手機，老師感到生氣，繼而做出了這樣的舉動。目前老師已被停課，並寫下了反思，等待進一步調查。

影片在社交平台上流傳之後，引來大批網民關注，質疑老師此舉是體罰學生。有網民直指這就是體罰，指「誰打球專門往別人身上打？」，也有網民認為此舉是要侮辱學生，質疑「這種人是怎麼當上老師的？」，認為「就算有甚麼不順心的事，也不能拿學生來出氣。」。

鄭州衛生健康職業學院值班老師回應指，學校關注到網上討論，目前相關部門正在調查，並向涉事學生查詢細節，調查出來後會對外發布相關結果。

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責任編輯︰王明芳

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