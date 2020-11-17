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【DQ議員】立法會4議員被DQ　郭卓堅入稟申司法覆核

社會 14:37 2020/11/17

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郭卓堅今到高等法院入稟申請司法覆核。（林育慧攝）

立法會議員4名議員早前被DQ，長洲居民郭卓堅今（17日）入稟高等法院申請司法覆核，質疑特首林鄭月娥決定行為失當，要求法庭頒令有關決定違憲及違法。

原告郭卓堅；答辯人特首林鄭月娥。入稟狀指，特首撤銷楊岳橋、郭榮鏗、郭家騏及梁繼昌的立法會議員資格，有關決定是行為失當，違反《基本法》和普通法中沒有追溯力，而且立法會議員是由巿民選出來代表，不能單由行政機關禠奪其資格。

入稟狀指，選舉主任於今年7月並沒有處理有關現屆立法會任期問題，但人大這次決定，具有追溯性方式，做法不合香港法律程序，嚴重損害香港法律必須明確的原則。

入稟狀續指，人大作出是次決定是應林鄭月娥不依法請求而作出。林鄭月娥於7月以選舉主任禠奪4人的參選資格，但法庭尚未覆核，任何人的權利都不應被剝奪，故要求法庭頒令林鄭是次決定是行為失當。

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記者：林育慧

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