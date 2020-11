你了解新冠肺炎以外的肺炎嗎？病毒性感染可致命？

新冠肺炎近日成了大家這一年關注的熱話,但大家對肺炎的了解又有多少呢?肺炎是如何診斷?除了新冠肺炎,你還了解其他種類的肺炎嗎?來讓呼吸系統科專科郭啟謙醫生解答大家的疑慮。

肺炎屬下呼吸道感染,下呼吸道感染的病徵包括發燒、咳嗽、膿痰。呼吸系統科專科郭啟謙醫生指「診斷肺炎,一般都需要病人照X光,肺炎會在X光肺片中呈現白色影像 。肺炎有很多種,主要可由病菌、結核菌、真菌、或病毒引起,不一定是新冠肺炎 。」郭啟謙醫生指,確診肺炎後還有很多測試要做,除了照X光,可能亦需要照電腦掃描(CT, Computerized Tomography)或其他檢查,亦有需要提取膿痰或血液予化驗室做化驗才可確定引致肺炎的原因。

在化驗有結果之前,醫生都會根據經驗、本地指引和國際指引來處方藥物。以抗生素為例,美國感染病學會(Infectious Diseases Society of America) 和歐洲臨床微生物學和傳染病學會 (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) 都有出版針對不同類型肺炎的國際指引和建議。香港亦有由一眾傳染病醫生、臨床微生物醫生及其他專科醫生編製、衛生署和醫院管理局共同出版的IMPACT (Interhospital Multi-disciplinary Programme on Antimicrobial ChemoTherapy) 指引。郭啟謙醫生認為,國際指引的建議因應外國的情況而編制,未必完全適合本地情況。「香港的抗生素耐藥性情況和外國有所不同, 我會先以本地指引為藍本,再參考外國的指引。」

當醫生收到化驗結果後,病菌的種類和藥物的敏感性測試報告都會一一例明。「此時,醫生應根據化驗結果更改抗生素種類,亦需要密切留意病人對藥物的反應。」郭啟謙醫生指藥物反應對每個病人反應不同,例如腎功能較差或於近期曾服用抗生素的病人,都有可能影響藥物反應。「抗生素的種類和劑量都會對治療有所影響。 一但細菌產生抗藥性,可選擇的抗生素便會有所限制,後果可以好嚴重。」

郭啟謙醫生也提醒市民,只有細菌性感染肺炎才需要服用抗生素,結核菌、真菌或病毒性肺炎亦有相關治療藥物,病人必須根據醫生的指示,服用處方抗生素和務必完成整個療程。

爲鼓勵市民認識健康資訊, 本文章由MSD 支持製作。

HK-CAR-00038 Nov/2020



(資料由客戶提供)