【餐飲優惠】「香港美酒佳餚巡禮」廖碧兒品酒套裝開賣　即睇第二周活動及優惠

▲ 廖碧兒品酒套裝開賣 。（旅發局提供）

「香港美酒佳餚巡禮」於上周三（11日）開鑼，為期5星期，現已踏入第二周，活動繼續推出多項網上酒窖「最抵買」優惠，以及品酒網上課程，其中身兼演員和釀酒師的廖碧兒開辦的品酒課程，將於11月28日登場，食材或品酒套裝明日（18日）起開賣。

▲ 旅發局推介網上酒窖優惠。（旅發局提供）

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活動一連三周的網上大師班周六（21日））起正式開始，有興趣，市民按時即可免費收看直播，亦可隨時在網站重溫。下一輪（11月28至29日）的10個大師班，食材或品酒套裝則將於明日（18日）開賣。

11月28日網上大師班詳情：

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身兼演員和葡萄酒釀酒師的廖碧兒分享數碼時代葡萄酒業經營新方向及其莊園佳釀(品酒套裝售

$988)

11月29日網上大師班詳情：

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記者：陳曉瑩