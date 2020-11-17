【年幼業主】爺爺一次全額付清買樓送贈　5歲金孫睡夢中打指模成業主

▲ 爺爺為孫買樓，孫兒5歲就當上業主。

成功除了靠父幹，原來還可靠「爺幹」，浙江寧波一名爺爺近日全額付清買了一層樓，贈予只有5歲的孫子，辦理手續時，孩子還在睡覺，在睡夢中就成為業主，網民都紛紛表示羨慕。

近日網絡流傳一段影片，浙江寧波一名爺爺，為5歲金孫買了一層樓，更以現金全額付清。而在辦理過戶手續時，孫子等到累了，躺在梳化上睡著，家人見狀拉起他的手，在合約上蓋了數下手印，很快就完成程序。

睡夢中成業主

整個過程中，男孩都沒有醒過，熟睡到還發出少許鼻鼾聲，一覺醒來就成為「有樓的人」。家人都忍不住說，

這小子多幸福，這麼小，爺爺就給他買房。

▲ 男孩在睡夢中被蓋上指模，成為業主。（影片截圖）

網民羨慕：投胎小能手

影片曝光後，不少網民紛紛表示羨慕，笑言小男孩是「投胎小能手」、「這家寶貝真幸福」、「含著房鑰匙出生的」。不過，也有人表示，寧波買樓有限購、限貸，不排除是家長借用孩子的名額炒樓。

有網民亦質疑，未成年的孩子是否可成為產權人，而且孫兒正在睡覺，蓋手印是否有效力。更有網民指，如果兒子離婚，而孫兒歸新抱，房子也變相歸新抱，更強調這是在福建發生的真實案例。

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責任編輯：王明芳